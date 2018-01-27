2018. január 28.,
vasárnap, Károly, Karola napja

Zeman újrázott a cseh választáson

Hír TV

2018. január 27., szombat 16:26, frissítve: szombat 16:48

Az oroszbarátnak és EU-ellenesnek tartott cseh elnök 53 százalékot szerzett.

Az eddigi államfő, Milos Zeman nyerte a választást Csehországban az első részeredmények szerint. Az oroszbarátnak és EU-ellenesnek tartott elnök 53 százalékot szerzett. Ellenfele, az Európa-párti politikát ígérő Jiri Drahos 47-et kapott.

Csehországban az államfő szerepe nagyrészt protokolláris, gyakorlati hatalma nem sok van.

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