Zelenszkijt a Trumppal való találkozásáról kérdezték + videó
2025. október 23., csütörtök 20:07
| HírTV
Volodimir Zelenszkij nem tudta, hogyan értékelje a Donald Trumppal való múlt pénteki találkozóját. Az ukrán elnököt a csütörtöki brüsszeli sajtótájékoztatóján arról kérdezték, hogy pozitívabb eredményre számított-e Washingtonban, mint amire a média várt a megbeszéléstől. Az ukrán vezetőt azonban láthatóan zavarba hozta a kérdés.
