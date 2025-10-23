Zelenszkijt a Trumppal való találkozásáról kérdezték + videó

A szabadság magányos fáklyája: Amerika a magyar békemisszióról + videó

Ez ma Nyugat-Európa: a francia rendőrség szabadon engedte a migránsbűnözőt, aki Magyarországon lopott autót + videó Ellopta az autóját egy bevándorló, a francia rendőrség pedig nem tett semmit - erről számolt be egy vállalkozó. Halmi Bence Budapesten egy kameruni származású férfinak adott bérbe egy autót, amivel a bérlő azonnal elhagyta az országot.

Akcióba lendült az izraeli hadsereg Izrael támadást intézett a Hezbollah ellen Libanonban, a hadsereg szóvivőjének csütörtöki bejelentése szerint. Az izraeli légierő Al-Bekaa térségét (Libanon északi része) vette célba.