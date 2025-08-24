Zelenszkij üzent Ukrajna függetlenségének napján

Megosztás itt:

Az elnök egy videófelvételen, amelyet a Függetlenség terén (a "Majdanon"), a 2001-ben, a 10. évforduló alkalmából felállított emlékmű lábánál rögzítettek, a mostani háborúban orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekre utalva hangsúlyozta: az ukránok egységét nem bonthatja meg semmilyen "ideiglenes megszállás".

"Egy napon eltűnik az ukránok közötti távolság, és ismét egy ország és egy család leszünk. Ez csak idő kérdése" - ígérte. Kijelentette, hogy Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe.

"Senki sem akadályozhat meg bennünket ezekben a válaszcsapásokban, mert igazságosak." Ukrajna már bebizonyította, hogy képes az ellenállásra "a világ második legerősebb hadseregével szemben", és sikerrel védelmezi függetlenségét

- tette hozzá.

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal.

"Csak mi dönthetünk a jövőnkről" - hangsúlyozta, ígéretet téve arra, hogy

Ukrajna "olyan erős biztonsági garanciákat kap a szövetségeseitől, hogy senkinek nem juthat eszébe az ország megtámadása".

A közösségi hálón Zelenszkij köszönetet mondott a függetlenség 34. évfordulója alkalmából üdvözletüket küldő külföldi vezetőknek, közöttük XIV. Leó pápának, Donald Trump amerikai elnöknek, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Hszi Csin-ping kínai elnöknek és III. Károly brit uralkodónak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en tisztelgett Ukrajnának a "szabad, demokratikus és független" országért vívott harca előtt. "Önökkel vagyunk, bármeddig tartson is, mert egy szabad Ukrajna szabad Európát is jelent" - írta.

A lengyel külügyminiszter is az X-en köszöntötte Ukrajnát az évforduló alkalmából. "Maradj erős, Ukrajna! Soha többé gulágot, éhínséget, oroszosítást! Szlava Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!)" - írta Radoslaw Sikorski.

Támogatásukról biztosították Ukrajnát a német vezetők is. Friedrich Merz kancellár az X-en közzétett német, angol és ukrán nyelvű üzenetében Berlin további támogatásáról biztosította az országot az orosz agresszióval szembeni védekezésben. Frank-Walter Steinmeier elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a függetlenség napi megemlékezések növelik Ukrajna népének bátorságát az orosz agresszióval szemben.

A függetlenség napja alkalmából Kijevbe érkezett Mark Carney kanadai miniszterelnök. Az X-en közzétett üzenetében Carney kijelentette, hogy országa növelni fogja Ukrajna támogatását az igazságos és tartós béke érdekében tett erőfeszítéseiben. A kijevi megemlékezésen jelen van Keith Kellogg tábornok, az Egyesült Államok elnökének ukrajnai különmegbízottja is.