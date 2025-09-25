Zelenszkij újabb ígérete: nem indul újra, ha lezárul a háború! - Titkos fegyvert kért Trumptól a béke kikényszerítésére

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy horderejű ígéretet tett az Axios amerikai hírportálnak adott interjúban: kijelentette, hogy készen áll távol maradni a következő elnökválasztástól, ha sikerül lezárni a háborút Oroszországgal. A műsorvezető azon kérdésére, hogy békeidőben is elnök marad-e, Zelenszkij egyértelműen válaszolt: „Ha befejezzük a háborút az oroszokkal, igen, kész vagyok nem indulni az elnökválasztáson, mert nem az államfőség a célom.” Az elnök hangsúlyozta, hogy célja mindig is az volt, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban segítsen a hazáján, és „A célom: befejezni a háborút” – fogalmazott.

Titkos fegyverkérés és Trump támogatása a válaszcsapáshoz

Az ukrán elnök beszámolt a Donald Trumppal kedden folytatott négyszemközti találkozójuk részleteiről is. Zelenszkij elárulta, hogy az amerikai elnökhöz azzal a kéréssel fordult, hogy adjon Ukrajnának egy olyan fegyvert, amely rákényszeríti Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalásra. Az elnök nem árulta el, milyen fegyverről van szó. A találkozón Trump egy másik vitatott témát is felvetett: az ukrán elnök szerint Trump támogatja azt, hogy Ukrajna válaszul csapást mérjen Oroszország energetikai infrastruktúrájára, amennyiben az oroszok támadják Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Ugyanezt a támogatást fejezte ki Trump az orosz drón- és rakétagyártó létesítményekkel kapcsolatban is.

Figyelmeztetés Moszkvának: óvóhelyekre lesz zzükség

Az interjúban Zelenszkij nyílt utalást tett Moszkva elleni ukrán csapások lehetőségre is. Az ukrán elnök szavai szerint a Kreml tisztségviselői jó, ha tudják, hol találhatók az óvóhelyeik. „Szükségük lesz rájuk, ha nem állítják le a háborút” – tette hozzá Zelenszkij, ezzel is nyomást gyakorolva az orosz vezetésre. A nyilatkozatok jól mutatják, hogy Zelenszkij a háború lezárása érdekében nemcsak a békét és a diplomáciát helyezi előtérbe, hanem a háború kiterjesztésével is fenyeget, ha az orosz fél nem hajlandó a tárgyalásra.

Forrás: MTI

Fotó: MTI