Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Zelenszkij több nyomásgyakorlást kért szövetségeseitől Oroszországra

2025. szeptember 03., szerda 20:20 | MTI

Több nyomásgyakorlást szorgalmazott Oroszországra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, újabb európai körútjának kezdetén.

  • Zelenszkij több nyomásgyakorlást kért szövetségeseitől Oroszországra

Az államfő Koppenhágában kezdte a látogatását, és már indulásakor minden szövetségesét arra sürgette, hogy szállítsanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket.

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban tett bejegyzésében Zelenszkij utalt arra, hogy az orosz erők szerdán is több fronton támadták Ukrajnát. Megyei vezetők közlése szerint a kelet-ukrajnai Kosztyantinivka ellen intézett légitámadásban kilencen meghaltak.

"Ezek valóban demonstratív orosz csapások. Elsősorban az orosz hadigazdaságra gyakorolt elegendő nyomás hiányának tudhatók be, hogy ez a fajta agresszió folytatódik. Erős nyomásgyakorló intézkedések szükségességéről fogunk tárgyalni partnereinkkel a következő napokban" - írta Zelenszkij.

Érkezése után Dániában tartott sajtótájékoztatóján hozzátette: a légicsapások "egyértelmű jelei annak, hogy Oroszország visszautasít minden kísérletet a háború befejezésére, és tovább akar harcolni".

A dán fővárosban az ukrán elnök a skandináv és a balti államok vezetőivel egyeztetett. Kijelentette: "szilárd biztonsági alapunk van kétoldalú megállapodások formájában, egyebek mellett Dániával, és osztjuk azt a véleményt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonsága egy 5. cikk típusú rendelkezést igényel".

Csütörtökön Zelenszkij Párizsba utazik, ahol az Ukrajnát támogató országok vezetőivel tárgyal a biztonsági garanciákról, és a francia elnöki hivatal friss közlése szerint a megbeszélés eredményeiről azonnal tájékoztatják Donald Trump amerikai elnököt is.

 

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Új arcot kap a Balaton egyik gyöngyszeme

Újabb blöff a Tisza Párttól, a gazdagok megadóztatása ugyanis Európában szinte mindenhol megbukott

Szuper áron kapható ez a Parkside gép, használata megkönnyíti a munkát

Pánikba ejtette a németeket Szoboszlai szárnyalása és Wirtz bukdácsolása

Nehéz hónap vár ezekre a csillagjegyekre! Te is közéjük tartozol?

Amit a zebra sem képes lelegelni...

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Szerdai sportműsor: FTC–Mosonmagyaróvár, Fehérvár–DVSC a női kézilabda NB I-ben

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

További híreink

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

Óriási elismerésben részesült Szoboszlai Dominik

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin nem szórakozik: olyan tanáccsal látta el Ficót, aminek megvalósulása mélyütést vinne be Zelenszkijnek
2
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
3
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
4
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
5
Mi történhet a színfalak mögött? – Az embertelen abúzusra hivatkozva tűnnek el a Tisza-szigetek + videó
6
Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, miután leejtette az édesapja
7
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
8
Von der Leyen katonákat küldene Ukrajnába? – Megdöbbentő nyilatkozat
9
Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó
10
Nem cáfolta Tarr Zoltán a Tisza Párt adóemelési terveit + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump: az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

Donald Trump: az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

 Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!