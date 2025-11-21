Keresés

Külföld

Zelenszkij: Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása közelebb hozhatja a békét

2025. november 21., péntek 15:41 | MTI
Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában amerikai béketerv

Az ukrán vezetés nem fog éles kijelentéseket tenni, és elkötelezett a világos, őszinte munka mellett - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervét kommentálva.

  • Zelenszkij: Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása közelebb hozhatja a békét

Az államfő megerősítette, hogy csütörtökön találkozott Kijevben az Egyesült Államok képviselőivel. "Jelentős delegáció és nagyon komoly beszélgetés volt. Az amerikai fél benyújtotta pontokba szedett javaslatait arra vonatkozóan, miként lehet az ő elképzelésük szerint véget vetni a háborúnak. A háború első napjaitól kezdve egy rendkívül egyszerű álláspontot képviselünk: Ukrajnának békére van szüksége. És valódi békére, olyanra, amelyet nem tör össze egy harmadik invázió. Méltó békére, hogy a feltételek tisztelettel legyenek megfogalmazva függetlenségünk, szuverenitásunk és az ukrán nép méltósága iránt" - írta Zelenszkij csütörtök éjjel közzétett Telegram-bejegyzésében. Szerinte éppen ilyen feltételeket kell biztosítani.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban sok tárgyalás zajlott európai vezetőkkel. "Arra számítok, hogy a közeljövőben beszélek Trump elnökkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása valóban közelebb hozhatja a békét, és nem akarjuk ezt elveszíteni. Azt is tudjuk, hogy Oroszországnak nincs valódi békeszándéka, különben nem is indították volna el ezt a háborút. Sok értékelés látott napvilágot teljesen jogosan arról, hogy Oroszország egész évben csak egyetlen dologra törekedett: elhalasztani a szankciókat és még több időt nyerni a háborúhoz" - fejtette ki az elnök. Véleménye szerint Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon: "ennek eléréséért a továbbiakban is százszázalékosan dolgozni fogok, minden időmet most ennek szentelem. Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy senki a világon ne mondhassa azt, hogy mi hiúsítjuk meg a diplomáciát. Ez fontos" - szögezte le Zelenszkij.

Az ukrán elnök pénteken telefonon beszélt több európai vezetővel. "Megvitattuk az Ukrajna és egész Európa békéjét szolgáló tervet. Értékeljük az Egyesült Államok, Trump elnök és csapatának erőfeszítéseit. Dolgozunk azon a dokumentumon, amelyet az amerikai fél készített. Ez egy olyan terv kell legyen, amely valódi és méltó békét biztosít" - írta a Telegramon Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése után. "Szorosan koordináljuk lépéseinket, hogy alapvető álláspontunkat figyelembe vegyék. Egyeztettük a következő lépéseket, és megállapodtunk abban, hogy a megfelelő szintű delegációink együttműködnek" - tette hozzá.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Telegramon pénteken nyilvánosságra hozta, hogy részt vett a tárgyalásokon az amerikai delegációval Daniel Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével az élén. Elmondása szerint ugyancsak részt vett a találkozón Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke. helyettese Vadim Szkibickij, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője és Andrij Hnatov vezérkari főnök is.

"A igazságos béke helyreállításának megközelítéseiről, a következő lépések rendjéről és a további párbeszéd reális formátumairól beszéltünk. Ukrajna nagy figyelemmel vizsgál meg minden partneri javaslatot, és világosan megfogalmazza saját álláspontját. Nem léteznek és nem is létezhetnek olyan döntések, amelyek kívül esnek a szuverenitás, az emberek biztonsága és a mi határvonalainkon" - hangsúlyozta a védelmi tanács titkára.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

