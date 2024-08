Zelenszkij tanácsadója már tagadja, hogy azt mondta: jövő év elején elzárják a Barátság kőolajvezetéket

Ráadásul Podoljak nyilatkozatában Szijjártó Péter is felfedezte a hibát, mondván, az eddigi hivatalos kijevi jelzések teljesen ellentétesek az ukrán elnöki tanácsadó friss nyilatkozatával. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy csak a sajtóból értesült a kijelentésről.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Radar – Tégla a berlini falból + videó 1989. augusztus 19-én a Fertőrákoshoz tartozó Piuszpusztán, egy rendezvény keretében, kelet-német állampolgárok törték át a magyar-osztrák határt Ausztria felé, hogy az NSZK területére jussanak. A határőrök nem avatkoztak közbe, így több százan épségben átjutottak Ausztriába, majd onnan Nyugat-Németországba. Ez a rendezvény volt a Páneurópai Piknik, az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának és Németország egyesülésének legfontosabb előzménye. Ennek már 35 éve. Akkori szervezőkkel és szemtanukkal beszélgettünk a helyszínen. Radar – Mobilmentesen indulnak az iskolák a jövő héten + videó Használatukban korlátozott tárgyaknak minősülnek az iskolákban a telekommunikációs eszközök, különösen a mobiltelefonok. Sok iskolában már korábban is ennek megfelelően rendezkedett be a tantestület és a diákok, őket nem éri felkészületlenül. Lássuk, hogyan valósították meg eddig azt a kormányrendeletet, amelyhez jövőhéttől már minden iskolának igazodnia kell.