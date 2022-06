Zelenszkij szerint Európát erősítő döntés a tagjelölti státusz megadása Ukrajnának

Megosztás itt:

Videóüzenetében az ukrán államfő hozzátette: a döntés abban az időszakban született, amikor Oroszország Ukrajna elleni háborújával Európa egységét és szabadságát is próbára teszi. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke csütörtök este jelentette be, hogy a kormányfők brüsszeli találkozójukon megállapodtak Ukrajna és Moldova tagjelölt státuszának megadásáról. Zelenszkij úgy vélte, hogy Ukrajna tagjelöltségének elfogadásával az EU az egyik legfontosabb döntését hozta meg Kijev javára azóta, hogy kivált a Szovjetunióból.

Hozzátette, hogy nem csupán Ukrajna javát szolgáló döntésről van szó, hanem egész Európa számára előnyöket hordozó megállapodásról. "Európa erősítéséhez ez a legnagyobb lépés, amelyet meg lehetett tenni most, amikor az orosz háború próbára teszi képességeinket a szabadság és egység megőrzésére" - fogalmazott.

Kijelentette azt is, hogy az uniós döntést követően Ukrajna folytatja a védekezést Oroszország ellen, "egészen a győzelemig", és nem áll meg a teljes uniós tagság eléréséig sem. A brüsszeli megállapodást Charles Michel is "történelmi pillanatnak" nevezte, és kiemelte: az erős üzentet hordoz az uniós egységről és elszántságról is.

MTI