Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

2025. november 01., szombat 10:55 | Magyar Nemzet
merénylet Vlagyimir Putyin gyilkosság Volodimir Zelenszkij Pokrovszk

Az ukrán elnök szerint mindenki tudja, hogyan végződne, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba látogatna. Volodimir Zelenszkij szerint ha Putyin meglátogatja a megszállt várost, meg fogják ölni.

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az ukrán elnök nemrég bejelentette, hogy információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba akar jönni. Volodimir Zelenszkij szerint ha az orosz elnök a donyecki fronton található településre látogat, meg fogják ölni – írja a Strana Today.

Zelenszkij erről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszil Maljukkal folytatott találkozója után beszélt az elnöki hivatalban, a média képviselői előtt. Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba jön. Tehát kérem, ha Pokrovszkba jön, mindenki tapsolni fog, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni – mondta az elnök, utalva rá, hogy az ukránok megpróbálhatják majd megölni az orosz elnököt. 

Zelenszkij a Pokrovszkban állomásozó orosz csapatokról szóló hírekre is reagált. „Oroszok vannak Pokrovszkban. Az erőink apránként likvidálják őket” – hangsúlyozta. Érdemes megjegyezni, hogy Putyin nem fejezte ki szándékát Pokrovszk meglátogatására. Azt javasolta, hirdessenek tűzszünetet a városban, hogy az újságírók bejuthassanak oda, ezt azonban az ukrán fél felháborodással fogadta. 

Fotó: Shutterstock

