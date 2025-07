Zelenszkij saját maga akadályozta meg, hogy az EU megkerülje Magyarországot a csatlakozásának ügyében + videó

Megosztás itt:

Egész Ukrajnában így tüntettek az emberek a múlt héten. A demonstrálók öt napon át vonultak az utcára, hogy számon kérjék Zelenszkijen a korrupcióellenes szervezetek függetlenségének megszüntetését.

Az ukrán elnök péntekre kénytelen volt visszakozni, miután Ursula von der Leyen telefonon és nyilatkozatban kérte számon az Unió bővítési biztosa pedig figyelmeztette az ukrán kormányt, hogy a lépésnek súlyos következményei lesznek az egész tárgyalási folyamatra nézve.

A törvénytervezet, amelyet már be is nyújtottunk, arról szól, hogy megerősítjük a bűnüldöző hatóságok és az antikorrupciós szervezetek függetlenségét. Ugyanakkor mindenkinek, aki államtitkokat kezel, részt kell venni a folyamatos biztonsági ellenőrzéseken, pl. hazugságvizsgálatokon, hogy ki tudjuk szűrni az orosz befolyást. A tervezetben azonban benne vannak a visszaélések elleni garanciák is, mondta az ukrán elnök.