Zelenszkij Romániában: Kijev továbbra is megkapja Bukarest teljes körű támogatását

A látogatás során, amely érezhetően visszafogott hangulatban zajlott, elhangzott, hogy stratégiai partnerség szintjére emelték a két ország kapcsolatát. Így a továbbiakban új határátkelőket nyitnának, munkahelyek megteremtésére és közös infrastrukturális fejlesztésekre fókuszálnak.

Klaus Iohannis államfő kiemelte, Kijev továbbra is megkapja Bukarest teljes körű támogatását, beleértve a katonai jellegűt is, mindaddig, amíg ez szükséges. Amint az kiderült, a katonai támogatás főleg tüzérségi és légvédelmi fegyverek szállításáról szól. Szó esett arról is, hogy megdupláznák a Románián áthaladó ukrán gabona mennyiségét.

Bukarest ígéretet tett arra, hogy az év végéig döntést szorgalmaz Ukrajna és Moldova Európai Uniós tárgyalásainak megkezdéséről is. Amint az várható volt, az ukrajnai román kisebbség helyzete is terítéken volt. Elhangzott, mindkét fél azonos jogokat szeretne az oktatás és a nyelvhasználat terén, tehát úgy az ukrajnai románokat, mint a romániai ukránokat is azonos jogok illessék meg.

