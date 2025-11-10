Keresés

2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Külföld

Zelenszkij „pénztárosa” az Ukrajnát megrengető korrupciós botrány kulcsfigurája + videó

2025. november 10., hétfő 19:33 | HírTV
Ukrajna korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij Timur Mindich

Újabb botrány rázta meg Ukrajnát. A korrupcióellenes hatóságok razziát tartottak több befolyásos nagyvállalkozó, köztük Volodimir Zelenszkij volt üzlettársásánál is. A hatóságok szerint a résztvevők átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknál.

  • Zelenszkij „pénztárosa” az Ukrajnát megrengető korrupciós botrány kulcsfigurája + videó

Magas szintű bűnszervezetet lepleztek le az ukrán korrupcióellenes szervek. A hatóságok szerint a gyanúsítottaknak az volt a céljuk, hogy ellenőrzésük alá vonják a kulcsfontosságú állami vállalatokat. A botrányban érintett az atomenergia-szektor is, többiek között Enerhoatom, amely ennek az ágazatnak a vállalatait fogja össze, belértve az atomerőműveket is.

Mint kiderült, az említett nagyvállalkozó nem más, mint Timur Mindich, akit az ukrán elnök kritikusai Zelenszkij pénztárosaként szoktak emlegetni.

A Kyiv Independent arról ír, hogy a Timur Mindich elleni nyomozás is szerepet játszhatott abban, hogy júliusban megpróbálták felszámolni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét.

Akkor Volodimir Zelenszkij és az ukrán parlament lépése országszerte hatalmas felháborodást váltott ki. Az intézkedést még az európai uniós vezetők is bírálták.

Az ukrán közvélemény közben azt várja, hogy korrupcióellenes hatóságok által beharangozott hangfelvételek nyilvánosságra kerüljenek. Ezeken ugyanis állítólag Volodimir Zelenszkij hangja is hallható.

A korábban vészharangot kongató uniós vezetők most bevédték az ukrán államfőt.

 

 

 
 

