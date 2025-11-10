Zelenszkij „pénztárosa” az Ukrajnát megrengető korrupciós botrány kulcsfigurája + videó

Megosztás itt:

Magas szintű bűnszervezetet lepleztek le az ukrán korrupcióellenes szervek. A hatóságok szerint a gyanúsítottaknak az volt a céljuk, hogy ellenőrzésük alá vonják a kulcsfontosságú állami vállalatokat. A botrányban érintett az atomenergia-szektor is, többiek között Enerhoatom, amely ennek az ágazatnak a vállalatait fogja össze, belértve az atomerőműveket is.

Mint kiderült, az említett nagyvállalkozó nem más, mint Timur Mindich, akit az ukrán elnök kritikusai Zelenszkij pénztárosaként szoktak emlegetni.

A Kyiv Independent arról ír, hogy a Timur Mindich elleni nyomozás is szerepet játszhatott abban, hogy júliusban megpróbálták felszámolni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét.

Akkor Volodimir Zelenszkij és az ukrán parlament lépése országszerte hatalmas felháborodást váltott ki. Az intézkedést még az európai uniós vezetők is bírálták.

Az ukrán közvélemény közben azt várja, hogy korrupcióellenes hatóságok által beharangozott hangfelvételek nyilvánosságra kerüljenek. Ezeken ugyanis állítólag Volodimir Zelenszkij hangja is hallható.