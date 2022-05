Zelenszkij: Oroszországnak egyetlen célja van, minél több ukránnal akar végezni

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij szokásos csütörtök esti beszédében hangsúlyozta: nem csak Ukrajna érdeke, hogy megnyerjék a háborút, hanem a nyugati országoké is, mert Ukrajna védelme az ő védelmük is – új orosz háborúk és vészhelyzetek ellen. Az ukrán elnök beszámolt

a szenátus által megszavazott 40 milliárd dolláros amerikai segélycsomagról,

a németországi G7-es találkozóról, valamint az EU által belengetett 9 milliárd eurós segélycsomagról. Mindegyikért hálás, de kiemeli, hogy ezek nélkül nehéz helyzetben lennének, mert a havi államháztartási hiányuk jelenleg 5 milliárd dollár.

Donbaszt teljesen szétlőtték

„Az ukrán fegyveres erők folytatják a Harkiv régió felszabadítását. A Donbaszban viszont a megszállók ráerősítettek. Pokoli ott a helyzet, és ez nem túlzás” – mondta.

Kitért Szeverodonyeck ágyúzására is, amiben 12 civil vesztette életét, és legalább 40-en megsérültek. Hasonló támadások értek több másik várost is, az elnök szerint a Donbaszt teljesen szétlőtték. Ezekre nem lát katonai magyarázatot, ezért egyértelműnek tartja, hogy Oroszországnak egyetlen célja van:

minél több ukránnal akar végezni, minél több ukrán házat és vállalkozást akar elpusztítani.

Zelenszkij üdvözölte az első háborús bűnösök perét, és ahogy korábban is, most is megígérte, hogy nemzetközi bíróság előtt is bebizonyítják, hogy a megszállók háborús bűnöket követtek el.

Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal

Mandiner