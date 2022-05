Zelenszkij: Oroszország veszíteni fog, mert a gonosz mindig veszít

Megosztás itt:

A szabad világ számára egyértelmű, hogy Ukrajna a jó ebben a háborúban, „és Oroszország veszíteni fog, mert a gonosz mindig veszít” – mondta Volodimir Zelenszkij a vasárnap késő esti beszédében, számolt be a Telex.

Elárulta, hogy közel 60 ember vesztette életét a luhanszki régióban található Bilohorivka falu ellen szombaton végrehajtott orosz légicsapás során. „Civilek, akik a támadások elől bújtak el az iskolában”, amelyet Zelenszkij szerint célzott csapás ért. Az iskola óvóhelyként szolgáló pincéjében nagyjából 90 ember húzódott meg, vasárnap délelőtt még annyi volt ismert, hogy harminc embert kimenekítettek, valamint két ember holttestét találták meg.

Győzelem napja

Odessza térségében rakétatámadás ért egy lakóépületet, Szumi térségében, valamint a Donbaszban és Harkivnál is tüzérségi támadásokat hajtottak végre. „Mintha ma nem május 8. lenne, mintha holnap nem május 9., amikor a békének kellene a legfontosabb szónak lennie, minden normális ember számára” – mondta az ukrán elnök. Ukrajnában vasárnap és hétfőn tarják az Emlékezés és a Megbékélés napját, amikor a II. világháború befejezésére emlékeznek.

Ezzel párhuzamosan Oroszországban május 9-én ünneplik a győzelem napját, amikor a fővárosban, Moszkvában katonai díszszemlét és felvonulást is tartanak majd. Zelenszkij kijelentette, „Oroszország elfelejtett mindent, ami fontos volt a második világháború győzteseinek. De Ukrajna és a szabad világ emlékeztetni fogja rá”. Szerinte újra jelentéssel kell feltölteni azokat a szavakat, hogy „soha többé”, amelyeket a második világháború áldozataira emlékezve szoktak ismételgetni.

Zelenszkij megköszönte Jill Biden amerikai first ladynek, hogy Ukrajnába látogatott vasárnap. Ungváron találkozott Zelenszkij feleségével, de mindezt biztonsági okokból nem jelentették be előre. Az elnök szerint Jill Biden első kézből tapasztalhatta, hogy mire van szüksége az ukrán nőknek és férfiaknak, valamint kifejezte népe háláját a támogatásokért.

Trudeau látogatása

Zelenszkij hangsúlyozta Justin Trudeau kanadai miniszterelnök május 8-án Kijevben tett látogatásának fontosságát. A vezetők megegyeztek a gazdasági és védelmi együttműködések kiszélesítéséről, illetve Kanada az aknamentesítésben is segítséget tud majd nyújtani a jövőben Ukrajnának.

Az ukrán elnök Trudeau jelenlétében kitüntette az aknamentesítőket, többek között a világszerte sztárként ünnepelt kutyát, Patront is, aki a csernyihivi tűzszerészek állandó segítője. Zelenszkij kiemelte, hogy az egyik legfontosabb feladat, hogy a gyerekeket megtanítsák a robbanószerkezetek felismerésére.

G7

Ukrajna először vett részt a G7-országok tanácskozásán, ahol az ukrán elnök a szankciók további kiterjesztését ösztönözte, hangsúlyozva az orosz olajra és olajszármazékokra kivetendő embargók szükségességét

Zelenszkij többek között tárgyalt Andrej Plenković horvát kormányfővel, valamint a norvég parlament és a német szövetségi alsóház elnökével is. Beszédében az ukrán vezető arról is szót ejtett, hogy Bono, a U2 frontembere is látogatást tett Kijevben vasárnap, és egy óvóhelyként használt metróállomáson koncertet adott.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az említett május 8-i történések megmutatták, hogy a szabad világ és az egyesült Európa egyaránt teljes értékű tagjának tekinti Ukrajnát. Szerinte ez nyilvánvaló kontraszt Moszkva gonoszságban és gyűlöletben töltött magányával szemben, amely hétfőn még inkább látható lesz – nyomatékosított.

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP