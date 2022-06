Zelenszkij: Oroszország nem kíván megállni Ukrajna határainál

Majomhimlő - A WHO az oltóanyagok igazságos elosztásán dolgozik

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a majomhimlő elleni vakcinák igazságos elosztórendszerének kiépítésén dolgozik, a tervezet heteken belül elkészülhet - jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a (WHO) főigazgatója szerdán.