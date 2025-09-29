Keresés

Külföld

Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

2025. szeptember 29., hétfő 08:09 | Origo

Dróntámadás érte a Karacsev elektromos alkatrészgyárat Oroszország Brjanszk megyéjében, mindössze 115 kilométerre az ukrán határtól.

  • Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

A támadás során kigyulladt üzem az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Az incidens újabb példája annak, hogy Volodimir Zelenszkij és serege egyre mélyebben, orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra – írja az Origo.

Helyi médiajelentések szerint az éjszaka drón támadás érte a Karacsev elektromos alkatrészgyárat Oroszország Brjanszk megyéjében, aminek következtében az üzem kigyulladt. Zelenszkij folytatja a csapásokat Oroszország mélyén.

Korábban az éjszaka folyamán a terület kormányzója rakétaveszélyre figyelmeztetett a Karacsev régióban.

Zelenszkij folytatja a háborút

A gyár, amely mind kereskedelmi ügyfeleket, mind az orosz hadsereget kiszolgálja elektromos alkatrészekkel, Ukrajnától körülbelül 115 kilométerre található.

Az ukrán hadsereg rendszeresen támadja az orosz katonai infrastruktúrát mélyen Oroszország területén, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit az Ukrajna ellen folytatott háborúban. 

Egy nappal korábban, szeptember 28-án ukrán HIMARS rakéták csapódtak be egy hőerőműbe az orosz Belgorod város közelében. Vjacselav Gladkov, Belgorod megye kormányzója megerősítette a támadást:

,,A régió kritikus infrastruktúráját érte csapás, jelentős áramkimaradások vannak."

Ugyanezen a napon az ukrán katonai hírszerzés azt állította, hogy legalább négy orosz drónkezelőt öltek meg a megszállt Melitopolban. A közleményük szerint: 

,,Robbanás rázta meg egy őrzött katonai bázis repülőterét a megszállt Melitopolban, megsemmisítve egy szovjet gyártmányú UAZ-452 furgont és megölve legalább négy kezelőt."

Mint arról az Origo korábban beszámolt, Zelenszkij országának a sorsa a frontnak ezen a pontján dőlhet el.

 

Fotó: MTI

