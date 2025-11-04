Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelesznkij támadására

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, nem hiszi, hogy neki bármit fel kellene ajánlania a magyar miniszterelnöknek, mert ők egész Európát védelmezik Oroszországtól.
Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a kritikát
Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt – írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor világossá tette:
Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta.
A kormányfő világossá tette:
eddig 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit.
A miniszterelnök posztjában elutasította azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Hozzátette: Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába. A kormányfő szerint az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ahogy fogalmazott:
ez az ajánlatunk.
Szijjártó: Ukrajna nem lehet EU-tag
Itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság felfogja, Ukrajna nem lehet EU tagállam – jelentette ki Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország döntött, és mivel az Európai Unióban egyhangúság kell a bővítéshez,
így Ukrajna nem is lesz az EU tagja.
A tárcavezető ugyanakkor figyelmeztetett, ez csak addig fog így maradni, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van.
Hozzátette: a jövő évi választások tétje, engedjük-e, hogy Európát és benne a magyarokat.