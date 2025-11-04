Keresés

2025. 11. 04.
Külföld

Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelesznkij támadására

2025. november 04., kedd 19:24 | HírTV
kritika Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

Élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt Ukrajna csatlakozási törekvéseinek akadályozása miatt Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor vétója az orosz elnök javát szolgálja.

  • Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelesznkij támadására

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, nem hiszi, hogy neki bármit fel kellene ajánlania a magyar miniszterelnöknek, mert ők egész Európát védelmezik Oroszországtól.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a kritikát

Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt – írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor világossá tette:

Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta.

A kormányfő világossá tette:

eddig 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit.

A miniszterelnök posztjában elutasította azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Hozzátette: Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába. A kormányfő szerint az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ahogy fogalmazott: ez az ajánlatunk.

Szijjártó: Ukrajna nem lehet EU-tag

Itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság felfogja, Ukrajna nem lehet EU tagállam – jelentette ki Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország döntött, és mivel az Európai Unióban egyhangúság kell a bővítéshez,

így Ukrajna nem is lesz az EU tagja.

A tárcavezető ugyanakkor figyelmeztetett, ez csak addig fog így maradni, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van.

Hozzátette: a jövő évi választások tétje, engedjük-e, hogy Európát és benne a magyarokat.

 

 

 
 
 

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

