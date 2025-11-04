Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelesznkij támadására

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, nem hiszi, hogy neki bármit fel kellene ajánlania a magyar miniszterelnöknek, mert ők egész Európát védelmezik Oroszországtól.

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a kritikát

Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt – írta közösségi oldalán a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor világossá tette:

Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta.

A kormányfő világossá tette:

eddig 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren .

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit.

A miniszterelnök posztjában elutasította azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Hozzátette: Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába. A kormányfő szerint az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ahogy fogalmazott: ez az ajánlatunk .

Szijjártó: Ukrajna nem lehet EU-tag

Itt az ideje annak, hogy az Európai Bizottság felfogja, Ukrajna nem lehet EU tagállam – jelentette ki Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország döntött, és mivel az Európai Unióban egyhangúság kell a bővítéshez,

így Ukrajna nem is lesz az EU tagja.

A tárcavezető ugyanakkor figyelmeztetett, ez csak addig fog így maradni, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van.

Hozzátette: a jövő évi választások tétje, engedjük-e, hogy Európát és benne a magyarokat.