Külföld

Zelenszkij nyíltan kihívta Trumpot: „Putyin csak az erő nyelvén ért!”

2025. szeptember 16., kedd 18:00 | MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelmű állásfoglalásra szólította fel Donald Trumpot, ami meglehetősen szokatlan lépés. Az ukrán vezető szerint az amerikai elnöknek erős szankciókkal és légvédelmi rendszerekkel kell megállítania Vlagyimir Putyint. Zelenszkij kritikával illette a Trump-Putyin csúcstalálkozót is.

A diplomáciai fronton is feszültség

 Zelenszkij a Sky Newsnak adott interjúban kifejtette, hogy a háború csak akkor érhet véget, ha az Egyesült Államok egyértelműen kiáll Ukrajna mellett. Álláspontja szerint a Trump-Putyin találkozó az alaszkai csúcson hiba volt, mert azzal megerősítette Putyin pozícióját a nemzetközi porondon. „Azt gondolom, hogy ez megnyitja Putyin számára az ajtót más csúcstalálkozókhoz is” – fogalmazott Zelenszkij, aki szerint az orosz elnök ezzel kijutott a teljes elszigeteltségből.

A háború és a nyugati segítség

 Az ukrán elnök kiemelte, hogy Európa eddig 18 szankciós csomagot fogadott el Oroszországgal szemben, de hiányzik az erős amerikai fellépés. Emlékeztetett arra, hogy Putyin csak az erő nyelvén ért, és nem hajlandó a diplomáciai megoldásra. A nemrég Lengyelországot ért drónincidens kapcsán Zelenszkij úgy véli, Putyin teszteli a NATO-t, és azt üzeni, a légvédelmi rendszerekre a szövetséges országoknak is szükségük van, ezért ne adják át azokat Ukrajnának.

Zelenszkij ismételten elmondta, hogy kész a háromoldalú találkozóra Trump és Putyin részvételével, de kizárólag Oroszországon kívül. Ez a kijelentés hangsúlyozza az ukrán elnök eltökéltségét, és azt, hogy hajlandó a személyes konfrontációra a béke érdekében, de kizárólag a saját feltételei szerint.

Forrás: MTI

 Fotó: Facebook

Kapcsolódó tartalmak

