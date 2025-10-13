Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

Megosztás itt:

"Hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterrorhullámot indított Ukrajna, városaink és civil infrastruktúránk ellen. Fő célpontjaik az energiarendszereink. Nap mint nap, éjjel-nappal orosz rakéták és drónok csapnak le az erőművekre és a távvezetékekre" - mondta Zelenszkij, aki videokapcsolaton keresztül szólalt fel.

Úgy vélte: Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt.

"Ezt nem engedhetjük meg. Ezért kérem önöket, hogy országaik parlamentjeiben és kormányaiban szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását"

- mondta az ukrán elnök a 32 NATO-tag és partnerország csaknem háromszáz képviselőjének.

Hozzátette: az utóbbi napokban kétszer is tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel a kérdésről, valamint a NATO új, Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott kezdeményezéséről (PURL), amelyen keresztül Kanada és az európai szövetségesek az amerikai fegyverek Ukrajnába történő szállítását finanszírozzák. Köszönetet mondott minden országnak, amely csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez - köztük Szlovéniának is, amely szeptember végén döntött a részvételéről.

Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat - külön megszólítva Magyarországot -, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával.

"Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani" - hangsúlyozta.

Zelenszkij szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók további szigorítását,

amelyekre szerinte azért van szükség, "hogy akadályozni lehessen Oroszország háborús gépezetét".

Ezenkívül nyomást kell gyakorolni azokra, akik továbbra is ellátják Moszkvát drón- és rakétaalkatrészekkel - mondta, megjegyezve, hogy Kína mellett Tajvan és néhány európai, valamint más ország is szállít ilyeneket Oroszországnak.

A NATO Parlamenti Közgyűlése 71. éves ülésszakának egyik központi témája Ukrajna folyamatos támogatása az orosz agresszióval szembeni küzdelemben. Az ülésszak a hétfői plenáris üléssel zárul.

Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka