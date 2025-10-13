Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 13. Hétfő Kálmán, Ede napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

2025. október 13., hétfő 13:42 | MTI
fegyverkezés NATO Volodimir Zelenszkij Háború Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a szövetség Parlamenti Közgyűlésének hétfői ljubljanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal.

  • Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is

"Hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterrorhullámot indított Ukrajna, városaink és civil infrastruktúránk ellen. Fő célpontjaik az energiarendszereink. Nap mint nap, éjjel-nappal orosz rakéták és drónok csapnak le az erőművekre és a távvezetékekre" - mondta Zelenszkij, aki videokapcsolaton keresztül szólalt fel.

Úgy vélte: Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt.

"Ezt nem engedhetjük meg. Ezért kérem önöket, hogy országaik parlamentjeiben és kormányaiban szorgalmazzák a légvédelmi rendszerek és rakéták további szállítását"

- mondta az ukrán elnök a 32 NATO-tag és partnerország csaknem háromszáz képviselőjének.

Hozzátette: az utóbbi napokban kétszer is tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel a kérdésről, valamint a NATO új, Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott kezdeményezéséről (PURL), amelyen keresztül Kanada és az európai szövetségesek az amerikai fegyverek Ukrajnába történő szállítását finanszírozzák. Köszönetet mondott minden országnak, amely csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez - köztük Szlovéniának is, amely szeptember végén döntött a részvételéről.

Az ukrán elnök arra is kérte a részt vevő országokat - külön megszólítva Magyarországot -, hogy hagyjanak fel az orosz kőolaj vásárlásával.

"Putyinnak minden milliárd számít. Nem lehet egyszerre a szabad világ részének lenni és finanszírozni azokat, akik el akarják azt pusztítani" - hangsúlyozta.

Zelenszkij szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók további szigorítását,

amelyekre szerinte azért van szükség, "hogy akadályozni lehessen Oroszország háborús gépezetét".

Ezenkívül nyomást kell gyakorolni azokra, akik továbbra is ellátják Moszkvát drón- és rakétaalkatrészekkel - mondta, megjegyezve, hogy Kína mellett Tajvan és néhány európai, valamint más ország is szállít ilyeneket Oroszországnak.

A NATO Parlamenti Közgyűlése 71. éves ülésszakának egyik központi témája Ukrajna folyamatos támogatása az orosz agresszióval szembeni küzdelemben. Az ülésszak a hétfői plenáris üléssel zárul.

Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka

További híreink

Elő a nagykabátot: jön a cidri – ilyen még nem történt időjárásunkban

Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó

"A nigériai szerelmem az első találkozásunkkor teherbe ejtett"

Ronaldo kirívó sportszerűtlenségéről terjed videó a magyar válogatott érkezése előtt + videó

Sztárban Sztár All Stars: hihetetlen, ő a 6. adás kiesője

Kőkemény hajrá jön: az írek összetörtek, az álmaik nem

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

„Nem hagyhatjuk szó nélkül" – reagált a Győr a Fradi-szurkolók botrányos molinójára

Súlyos veszteség: Nagy Zsolt nélkül a magyar válogatott

További híreink

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Súlyos veszteség: Nagy Zsolt nélkül a magyar válogatott

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elvesztette a türelmét
2
Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó
3
XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe
4
Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson + videó
5
Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó
6
Zelenszkij sürgős kérést intézett a NATO-tagállamokhoz és külön üzent Magyarországra is
7
Esélye sem volt a gyenge, idős asszonynak – unokája verte halálra
8
Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó
9
Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó
10
Halálos zuhanás: több tucat külföldi vesztette életét egy dél-afrikai buszbalesetben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!