Zelenszkij légtérsértéssel vádolja hazánkat, szerinte magyar drónok repültek Ukrajna fölé

„Az ukrán fegyveres erők rögzítették, hogy felderítő drónok léptek be a légterünkbe, valószínűleg magyar eredetűek. Előzetes feltételezés szerint az ipari potenciállal kapcsolatos információkat próbálhatták megszerezni az ukrán határ menti területeken” — írta a Telegramon Zelenszkij.

Az ukrán elnök utasította a hadsereget, hogy ellenőrizze újra az összes rendelkezésre álló adatot, és minden határsértési esetet jelenteniük kell. A drónok számáról vagy útvonaláról nem közöltek információt. Szijjártó Péter reagált.

"Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát"

– írta Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán.

