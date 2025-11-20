Keresés

Külföld

Zelenszkij közeli barátai érintettek a maffiaügyben, egyikük elmenekült, egy másikat letartóztattak + videó

2025. november 20., csütörtök 12:00 | HírTV

A legmagasabb rangú politikus, aki eddig belebukott az évtized korrupciós botrányába Ukrajnában, a volt kormányfő-helyettes. Olekszij Csernisov 1 egész 3 tized millió dollár kenőpénzt kapott a maffiától.

  • Zelenszkij közeli barátai érintettek a maffiaügyben, egyikük elmenekült, egy másikat letartóztattak + videó

A hálózat tagjai nyíltan beszéltek arról: 10-15 százalék kenőpénzt kérnek azért, hogy munkát adjanak vállalatoknak az erőművek újjáépítésében, illetve a bombatámadások elleni átépítésben.

Az ukrán ellenzék szerint ez a másik nagyhatalmú politikus is a maffia tagja. Ő Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legközelebbi szövetsége, aki az Elnöki Hivatalt vezeti.

A felvételekből állítólag egyértelműen kiderül, hogy Jermak tudott a háborús maffiáról és rendszeresen egyeztetett a bűnszövetkezet vezetőjével. A lehallgatások azt is bizonyítják, hogy Jermak a nyáron személyesen utasított rendőröket arra: akadályozzák meg a háborús maffia elleni nyomozást

