Zelenszkij kirúgta az ukrán légierő parancsnokát

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a pénteki haditanácsülésen arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt nap folyamán több helyütt is előrenyomult Oroszország kurszki régiójában, a csapatok egyes irányokban két kilométert is megtettek, és újabb öt négyzetkilométer területet vontak az ellenőrzésük alá.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.