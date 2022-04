Zelenszkij ismét Moszkvát bírálta

Megosztás itt:

Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva fél belismerni, hogy évtizedeken keresztül próbálta saját embereit a kijevi vezetésbe bejuttatni. Az államfő arról is beszámolt, hogy erős robbanások rázták meg a Harkiv és Mikolajiv térségét. Azt is megerősítette, hogy a harcok ellenére több száz civilt sikerült kimenekíteni a katonáknak Luhanszk megyéből. Zelenszkij azt is hozzátette, hogy az orosz csapatok hamarosan újabb offenzívát indítanak Kelet-Ukrajna elfoglalása érdekében.