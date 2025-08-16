Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Megosztás itt:

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy „minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről”. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása, „Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak” – mondta.

Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton „hosszú és tartalmas” beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott.

Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között.

„Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz” – írta az X közösségi oldalon. „Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten kell megvitatni, és erre a háromoldalú találkozó keretei a megfelelőek” – tette hozzá.

Az amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalon megerősítette, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy „ha minden rendben megy”, akkor Putyinnal is újabb találkozót egyeztet majd. Az elnök a csúcstalálkozóról azt írta, hogy az orosz elnökkel megállapították, hogy a békéhez vezető leggyorsabb út nem a tűzszünet, hanem az, ha egyből békemegállapodás születik.

A Kreml az ukrán elnök bejelentése után közölte: az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.