Zelenszkij hazugságvizsgálatokat vet be egy hatalmas malőr miatt – kiszivárgott az ásványügylet

Más se hiányzott Volodimir Zelenszkijnek: miután ritkafém-megállapodás helyett kidobták a Fehér Házból, majd visszakönyörögte magát a tárgyalásokba az amerikaiakkal, két hete egy ellenzéki képviselő és a Financial Times is megszerezte és közzétette a készülő egyezség részleteit. Most poligráfos vizsgálatok folynak több ukrán minisztériumnál, hogy kiderítsék, hogyan szivároghattak ki a részletek.

Ezt a brit lap szellőztette meg.

Zelenszkij elnök arra utasította a belföldi titkosszolgálatot, hogy vizsgálja ki a kiszivárgást, amely a legutóbbi amerikai javaslatot érintette arról, miképpen profitálhatna az Egyesült Államok ukrán javakból az elmúlt években adott irdatlan támogatást ellensúlyozandó. A nyomozáshoz hazugságvizsgálatokat is felhasználnak – írta az FT.

Mindez akkor, amikor mélyül a feszültség Kijev és Washington közt a kritikus ásványokat és energiajavakat megcélzó javasolt egyezség körül. Ukrán hivatalnokok szerint – így a brit lap – készületlenül érte őket a legutóbbi amerikai igények merítése, és az ország infrastruktúrájának felhasználását igénylő javaslatok egy részét politikailag megvédhetetlennek tartják.

Zelenszkij nagy problémákra számíthat, figyelmeztetett Trump

A héten Donald Trump amerikai elnök azzal vádolta Zelenszkijt, hogy próbál kihátrálni az egyezségből, és még azt is hozzátette, hogy az ukrán elnök "nagy problémákra" számíthat, ha nem írja alá a megállapodást hamar.

A lap ukrán forrásai szerint több minisztériumban is hazugságvizsgáló teszteknek vetettek alá személyeket. Ennél többet nem árultak el, azt sem, hogy hány személyt kérdeztek ki. Zelenszkij hivatala nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit. A titkosszolgálat úgy reagált: ők az Ukrajna biztosnságát szavatoló törvénynek megfelelően dolgoznak, és bizonyos részletei a munkájuknak bizalmasak.

A poligráf vitatott eszköz, tudományosan megkérdőjelezhető – jegyzi meg az FT –, de az ukrán ügynökségek gyakran használják bűnügyi vizsgálatokban és a hadsereghez csatlakozni kívánó külföldieken.

