Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Zelenszkij bukásához is vezethet a korrupciós botrány + videó

2025. november 13., csütörtök 14:20 | HírTV
Ukrajna korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij Timur Mindics

Előre próbál menekülni az ukrán elnök a legközelebbi barátja korrupciós botrányában. Volodimir Zelenszkij elmozdította az igazságügyi és az energia-ügyi minisztert is, miután az ukrán korrupcióellenes hivatal bejelentette: milliárdos sikkasztásra derült fény az energetikai ágazatban. A korrupt hálózat vezetője Zelenszkij legjobb barátja és korábbi üzlettársa volt, aki külföldre menekült.

  • Zelenszkij bukásához is vezethet a korrupciós botrány + videó

15 hónap nyomozás és több ezer lehallgatott beszélgetés igazolta, hogy egy korrupciós hálózat ellopta a beruházások értékének 10-15%-át az energetikai szektorban. A NABU szerint több százmillió dollárt lopott el ez a kör, amelyet Zelenszkij volt üzlettársa, és a legközelebbi barátja irányított.

Ez az ismert üzletember Timur Mindics. A férfi annak a produkciós cégnek a vezetője volt, amely az ország legnézettebb kereskedelmi tévécsatornáján futtatta Zelenszkijt. Mindics finanszírozta producerként az akkor még csak színész Zelenszkij szórakoztató műsorait, és közösen készítették azt sorozatot is, amely sztárrá tette őt.

Mindics olyan közel állt Zelenszkijhez, hogy az immár elnökké választott volt színész a covid-járvány és a lezárások idején nála ünnepelte a születésnapját. Ugyanebben a lakásban fotózta le egy ukrán parlamenti képviselő Mindics fürdőszobáját, ahol színaranyból volt, nem csak a vécé és a bidé, de a vécékefe is. Egy ukrán lap szerint ebben a lakásban Zelenszkijt is lehallgatták a nyomozók, és az elnök ezt is el akarta tussolni.

Kiborult az aranybili

Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia – így reagált a magyar miniszterelnök a közösségi oldalán a legújabb ukrán korrupciós botrányra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot.

Látható, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába 

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ezeket az összegeket egy háborús maffia finanszírozására is költhették. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy egyetlen egy valós hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az európai emberek Ukrajnába költött pénzét mire költötték.

 

 

 
 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Tudtad? Túlhasználhatod a kezed, ami fájdalmas ínhüvelygyulladáshoz vezet

Szoboszlai évi hat és félmilliárdot kereshetne, többet mint Yamal vagy Haaland

5 gyógytea, ami segíti a nyirokrendszer működését

A kutya sem volt kíváncsi az Európa-bajnokságra kijutott magyar focistákra

ByeAlex drogbotrányáról is kérdezte a HírTV Gulyás Gergelyt a Kormányinfón + videó

Csütörtöki sportműsor: Örményországban lép pályára a magyar válogatott

Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát

További híreink

Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
2
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
3
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
4
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
5
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
6
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
7
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
8
Háború Ukrajnában - korrupciós botrány: külföldre menekült Volodimir Zelenszkij jó barátja + videó
9
Fordulat a nyugdíjaknál: a kormány hatalmas lépésre szánta el magát
10
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Legfrissebb híreink

Mi zajlott a háttérben? Sarkozy újra perben a líbiai pénzek miatt

Mi zajlott a háttérben? Sarkozy újra perben a líbiai pénzek miatt

 Március 16. és június 3. között tartják másodfokon a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozása ügyében első fokon öt év börtönbörtönbüntetésre ítélt, de nem rég újra szabadlábra helyezett volt francia elnök, Nicolas Sarkozy perét - közölte csütörtökön a párizsi fellebbviteli bíróság.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

BBC-botrány – London sértődötten visszatámad

 Sir Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette szerdán, hogy mindig kiáll a BBC közszolgálati médiatársaság függetlensége mellett, amelyre szavai szerint különösen nagy szükség van "a dezinformáció jelenlegi korszakában".
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!