Zelenszkij bukásához is vezethet a korrupciós botrány + videó

15 hónap nyomozás és több ezer lehallgatott beszélgetés igazolta, hogy egy korrupciós hálózat ellopta a beruházások értékének 10-15%-át az energetikai szektorban. A NABU szerint több százmillió dollárt lopott el ez a kör, amelyet Zelenszkij volt üzlettársa, és a legközelebbi barátja irányított.

Ez az ismert üzletember Timur Mindics. A férfi annak a produkciós cégnek a vezetője volt, amely az ország legnézettebb kereskedelmi tévécsatornáján futtatta Zelenszkijt. Mindics finanszírozta producerként az akkor még csak színész Zelenszkij szórakoztató műsorait, és közösen készítették azt sorozatot is, amely sztárrá tette őt.

Mindics olyan közel állt Zelenszkijhez, hogy az immár elnökké választott volt színész a covid-járvány és a lezárások idején nála ünnepelte a születésnapját. Ugyanebben a lakásban fotózta le egy ukrán parlamenti képviselő Mindics fürdőszobáját, ahol színaranyból volt, nem csak a vécé és a bidé, de a vécékefe is. Egy ukrán lap szerint ebben a lakásban Zelenszkijt is lehallgatták a nyomozók, és az elnök ezt is el akarta tussolni.

Kiborult az aranybili

Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia – így reagált a magyar miniszterelnök a közösségi oldalán a legújabb ukrán korrupciós botrányra. Orbán Viktor úgy fogalmazott: Ukrajnában kiborult az aranybili . Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot.

Látható, hogy az európai emberek pénze ellenőrizetlenül ömlött Ukrajnába

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ezeket az összegeket egy háborús maffia finanszírozására is költhették. A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy egyetlen egy valós hiteles elszámolást sem láthatott még senki Európában arról, hogy az európai emberek Ukrajnába költött pénzét mire költötték.