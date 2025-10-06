Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Megosztás itt:

Zelenszkij nyíltan zsarol: Nyomást kell gyakorolni Orbánra!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzetközi sajtó nyilvánossága előtt tett, példátlan kijelentéseivel nyíltan zsarolási kísérletet indított Magyarország ellen. Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, „Orbánnal vagy Orbán nélkül is”, és azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy egyetlen személyként lassítja a folyamatot. Zelenszkij egyértelmű üzenetet küldött a többi tagállamnak: két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására, amelyek közül az egyik az, hogy „minden ország gyakoroljon nyomást a magyar miniszterelnökre” a folyamat felgyorsítása érdekében.

A hollandok is elutasították a zsarolást

Az ukrán elnök a magyar vétó megkerülésének lehetőségét is felvetette, és az eljárás módosítását kérte, Hollandiát megjelölve lehetséges támogatóként. Azonban a holland kormány, Dijk Schoff miniszterelnök személyében, már korábban elutasította, hogy Ukrajna megkerülje Magyarországot. A holland miniszterelnök hangsúlyozta: a megoldás nem történhet úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tagállamok egyetértését. Zelenszkij nyílt zsarolási kísérlete így nemcsak Orbán Viktor magyar kormányát, hanem az egész Európai Unió alapvető működési elvét (az egyhangú döntéshozatalt) is megkérdőjelezi.

Szuverenitás kontra fenyegetés: Az akadály a magyar érdek

Zelenszkij kijelentése, miszerint a folyamat „visszafordíthatatlan”, fenyegetést jelent a magyar szuverenitásra. Az ukrán elnök ahelyett, hogy a magyar közösségek jogainak helyreállításával és a csatlakozási feltételek teljesítésével foglalkozna, a magyar vétó megkerülésére és Orbán Viktor befolyásolására szólít fel. Ez a taktika súlyosan hitelteleníti Ukrajna EU-s szándékait, és megerősíti a magyar kormány álláspontját: Magyarország nem enged a nyomásnak, és addig nem támogatja Ukrajna csatlakozását, amíg az nem felel meg az uniós elvárásoknak, különös tekintettel a kárpátaljai magyarok jogaira. Az elnök a történelemben nem mint "az EU-ba belépő" szereplő, hanem mint az a politikus fog fennmaradni, aki zsarolással próbálta megtörni egy szuverén tagállam ellenállását.

