Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

2025. október 06., hétfő 20:00 | Origo.hu
Hollandia EU-csatlakozás nyomásgyakorlás Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.

  • Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Zelenszkij nyíltan zsarol: Nyomást kell gyakorolni Orbánra!

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nemzetközi sajtó nyilvánossága előtt tett, példátlan kijelentéseivel nyíltan zsarolási kísérletet indított Magyarország ellen. Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna mindenképpen belép az Európai Unióba, „Orbánnal vagy Orbán nélkül is”, és azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy egyetlen személyként lassítja a folyamatot. Zelenszkij egyértelmű üzenetet küldött a többi tagállamnak: két lehetséges út van a csatlakozás előmozdítására, amelyek közül az egyik az, hogy „minden ország gyakoroljon nyomást a magyar miniszterelnökre” a folyamat felgyorsítása érdekében.

 A hollandok is elutasították a zsarolást

 Az ukrán elnök a magyar vétó megkerülésének lehetőségét is felvetette, és az eljárás módosítását kérte, Hollandiát megjelölve lehetséges támogatóként. Azonban a holland kormány, Dijk Schoff miniszterelnök személyében, már korábban elutasította, hogy Ukrajna megkerülje Magyarországot. A holland miniszterelnök hangsúlyozta: a megoldás nem történhet úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a tagállamok egyetértését. Zelenszkij nyílt zsarolási kísérlete így nemcsak Orbán Viktor magyar kormányát, hanem az egész Európai Unió alapvető működési elvét (az egyhangú döntéshozatalt) is megkérdőjelezi.

 Szuverenitás kontra fenyegetés: Az akadály a magyar érdek

 Zelenszkij kijelentése, miszerint a folyamat „visszafordíthatatlan”, fenyegetést jelent a magyar szuverenitásra. Az ukrán elnök ahelyett, hogy a magyar közösségek jogainak helyreállításával és a csatlakozási feltételek teljesítésével foglalkozna, a magyar vétó megkerülésére és Orbán Viktor befolyásolására szólít fel. Ez a taktika súlyosan hitelteleníti Ukrajna EU-s szándékait, és megerősíti a magyar kormány álláspontját: Magyarország nem enged a nyomásnak, és addig nem támogatja Ukrajna csatlakozását, amíg az nem felel meg az uniós elvárásoknak, különös tekintettel a kárpátaljai magyarok jogaira. Az elnök a történelemben nem mint "az EU-ba belépő" szereplő, hanem mint az a politikus fog fennmaradni, aki zsarolással próbálta megtörni egy szuverén tagállam ellenállását.

Forrás: ORIGO.HU

Fotó: Olivier Hoslet

További híreink

Óriási fordulat jön az időjárásban a jövő héten

Órákkal a kormány bemutatása után lemondott a francia miniszterelnök + videó

„Nem mozdul a bevásárlókocsim!” – furcsa dolog történik a Lidl parkolóiban

Elhunyt az Agymenők sztárja

Ezért szárad ki a csarab – így mentheted meg, mielőtt végleg elpusztulna

Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Kihagyja a következő két válogatott meccset Dibusz Dénes, meg is van, hogy ki tart helyette a csapattal

Ritka kincs került vissza a Lidl polcaira: 3 hete sokan lemaradtak róla

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

További híreink

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
2
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra
8
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
9
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó
10
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő

Legfrissebb híreink

Forgatókönyv: Megbukik Ursula von der Leyen? Péntekre eldől a sorsa! + videó

Megbukhat Von der Leyen? Két frakció indítványa: Bizalmi szavazás az EP-ben

 Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!
Nógrádi: A Tisza-botrány nemzetbiztonsági kockázat – Kiderül az igazság! + videó

Nemzetbiztonsági rémálom: összejátszik az ukránokkal! + videó

 Nógrádi György: Ezért veszélyes, hogy Magyar Péter összejátszik az UKRÁNOKKAL! Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: közel 20000 Tisza-szavazó adata került fel a világhálóra! A fejlesztő egy ukrán cég lehetett. Nemzetbiztonsági kockázat, adatvédelmi rémálom és súlyos politikai kérdések: a Patriótában Nógrádi Györggyel és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal próbálja kibogozni a szálakat.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lecornu lemondott: Már a harmadik kormányfő egy éven belül Franciaországban + videó

 Rekordgyorsasággal bukott meg az új francia kormány: alig 12 órával a megalakulás után Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondott. Lecornu egy éven belül már a harmadik kormányfő volt Franciaországban, aki távozik. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a közvetlen ok a bizalmatlansági indítvány kilátásba helyezése, de a tágabb ok a kisebbségi kormányzás és Macron elnök felelőssége.
Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!