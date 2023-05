Zelenszkij állítja, még tart a harc Bahmutért, Prigozsin szerint az ukrán elnök hazudik

Megosztás itt:

Az ukrán erők fontos feladatot hajtanak végre, ma is Bahmutban vannak. Hogy pontosan hol, azt nem fogom elmondani. De ez azt jelenti, hogy a Föderáció nem foglalta el a várost - jelentette be a hirosimai G7 csúcstalálkozón az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij állításait pedig a keleti ukrán hadsereg szóvivője is megerősítette.

Prigozsin állításai hamisak, mint mindig. A csapataink ellenőrzése alatt áll néhány épület és megerősített állás a város dél-nyugati részén

- mondta a katonai szóvivő.

A várost ostromló Wagner-csoport alapítója ugyanakkor pont az ukrán vezetésről állítja azt, hogy hazudnak. A zsoldosvezér keményen üzent a kijevi vezetésnek.

Zelenszkij hazudik, vagy nem törődik azzal, hogy mi történik valójában a harcmezőn. Az utolsó ukrán másfél órája, női ruhában szaladt át az úton. Agyonlőttük, nem ejtünk foglyokat

- válaszolt Zelenszkij szavaira a zsoldosvezér.

Bahmut elfoglalását még szombaton jelentette be az Prigozsin. A sikerhez maga Putyin elnök is gratulált.