Zelenszkij aggályos ürüggyel távolította el a posztjáról az odesszai polgármestert + videó

Truhanov megosztó politikus. Oknyomozó újságírók feltárták a polgármester és körei korrupt hálózatát, és azt, milyen módszerekkel szerzett vagyont a 2010-es évek második felében. Truhanov azzal is kivívta a kritikusai haragját, hogy durván beszélt velük. Amikor egy reggel tüntetők fogadták a hivatala előtt, azt mondta: Mit szórakoznak itt velem, főleg hétfő reggel. Menjenek napozni a tengerpartra.

Az ukrán titkosszolgálat vádja szerint a polgármesternek orosz útlevele is van, és szoros kapcsolatot tart oroszokkal, tehát orosz kém. Ezt ezekkel a fotókkal próbálták igazolni, amelyeket nem csak az ukrán ellenzék nevez hamisítványnak, de Gennagyij Truhanov kritikusai is, pl. azért, mert a polgármester következetesen elítéli az orosz támadásokat Odessza és a civilek ellen.