Luxusimádó first lady a háború árnyékában: így szórja a pénzt Zelenszkij felesége

Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij felesége, az ukrán "first lady" imád a középpontban lenni, szereti a figyelmet és persze a luxust is. Miközben Ukrajnában dúl a háború, emberek halnak meg nap mint nap, addig Zelenszkijné éli a milliárdosok mindennapjait, és eközben néha összevissza beszél a sajtóban.

Amikor elkísérte a férjét az ENSZ-közgyűlésre − vagyis igazából csak elment vele New Yorkba −, utána olyan luxusüzletekben fordult meg, mint a francia Cartier, amelynek egyik eladója még az Instagramon is mesélt arról, hogy – állítása szerint – találkozott Zelenszkij feleségével, aki több mint 409 millió forint értékben vásárolt az üzletben. Korábban is bicskanyitogató dolgokat csinált, például amikor Párizsban több mint 15,6 millió forintnyi összeget költött el luxusboltokban - írja a lap.

A V4NA hírügynökség megírta azt is, hogy Zelenszkijné az egyik brüsszeli látogatásuk során az egyik vezető divatcég ruhájában jelent meg, amihez nagyon hasonló kollekció egyik darabját a divatcég honlapján kétezer euróért lehetett megvenni, cipővel, kiegészítőkkel ez egészen négy-öt ezer euróig emelkedhet.

Tudni Zelenszkijnéről, hogy luxusimádó, amit szeret is megmutatni, két évvel ezelőtt a világ egyik legismertebb divatmagazinjának állt modellt.

A Vouge-ban teljes sminkben háborús roncsok előtt pózolt, a férjével együtt fotózkodott, miközben fegyvereket kér a további harcokhoz, hogy megvédje az otthonát − idézte a nőt a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Lauren Boebert az amerikai Republikánus Párt kongresszusi képviselője például azt írta X-oldalán: „Miközben hatvanmilliárd dollár segélyt küldünk Ukrajnának, Zelenszkij a Vogue fotózásain vesz részt. Ezek az emberek azt hiszik, balekok vagyunk.”

Zelenszka egyébként az azóta eltelt időben is rendszeresen mondott olyanokat, amitől kikerekedik az ember szeme. Legutóbb kifejtette egy interjúban, hogy Ukrajna a világ demokratikus modellje - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

„Ahogy a civilizált, demokratikus világot az ukránok bátorsága, úgy a diktatúrákat világszerte Oroszország példája ihlette. Tehát Ukrajna segítésének abbahagyása a demokrácia vereségének elfogadását jelenti. Szeretni fogunk egy diktátorok által uralt világot? Kétlem. Ha Ukrajna most sikeresen vissza tudja tartani a világ egyik leghatalmasabb diktátorának hadseregét, a világnak van esélye ennek véget vetni. De ezt csak együtt tudjuk megtenni. Csak így látja be a bolygó összes agresszora és diktátora, hogy a háború haszontalan céljaik elérésében. Mert a szabad világ még erősebb"

− nyilatkozta egy olasz lapnak.

Tavaly decemberben pedig egy podcastban fejtette ki, nem szeretné, hogy a férje elinduljon vagy nyerjen egy következő ukrajnai választáson.

Volodimir Zelenszkijnek és belső körének egyébként egy saját offshore céghálózata volt. A Pandora Papers jelentése szerint az egyik kulcsfontosságú, a Brit Virgin-szigeteken bejelentett cég, a Maltex Multicapital Corp. volt, de a cégben lévő részesedését elajándékozta. Ám kiderült az is, hogy ugyan Zelenszkij nem tulajdonosa vagy haszonlélvezője a társaságnak, mégis fizetnek részesedést a Zelenszkijhez köthető cégnek, aminek egyedüli haszonélvezője nem más, mint Zelenszkijné, aki az esetleges későbbi kifizetésekből is kaphat.