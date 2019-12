Zavargások egy görög migránstáborban

Lemondott parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt. A DK frakciószóvivője az ATV-ben azzal indokolta távozását: szeretné elkerülni, hogy botránya bármilyen módon terhelje pártját. Továbbra is a Fidesz a legnépszerűbb párt, derül ki a Závecz Research idei utolsó felméréséből. Az adatok szerint a biztos szavazó pártválasztók 50 százaléka támogatja a kormánypártokat. Heteken belül kialakítja álláspontját a Fidesz az Európai Néppárti tagságról – mondta a párt európai parlamenti képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Deutsch Tamás hozzátette: a márciusban felfüggesztett tagságot illetően Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke és Orbán Viktor tárgyalni fognak, ugyanakkor véleménye szerint pontot kell tenni a törénet végére. Január elejétől leáll a parkoló autósok bírságolása egyes budapesti főútvonalakon - erről írt a 444.hu. A lap szerint azokon az útszakaszokon, amelyek nem a kerületekhez, hanem a fővárosi önkormányzathoz tartoznak, nem lesz parkolás-ellenőrzés. Úgy tudják, a főváros jelenleg érvényes szerződése az érintett parkolási céggel lejár, újat azonban nem kötöttek. Tovább folytatódik a Főváros által indított felügyelőbizottsági vizsgálat az Újszínház zaklatási ügyében - derül ki Demokratikus Koalíció Gy. Németh Erzsébet által jegyzett közleményéből. A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes annak ellenére folytatja a vizsgálatot, hogy az Újszínház a napokban lezárta az ügyben a belső etikai vizsgálatot, mivel sem áldozatot, sem tettest nem talált. Széles alapokon nyugszik a magyar gazdasági növekedés - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetnek. Banai Péter Benő jelezte: a kormány azzal számol, hogy a gazdaság fehérítésével jelentős többletbevételeket ér el. Több mint 370 millió forintból újult meg az Országos Onkológiai Intézet Fej-és Nyaksebészeti osztálya. Az intézet főigazgatója elmondta, a felújítás során több, mint 580 négyzetméteren 14 betegszobát alakítottak ki, amelyekben összesen 37 ágy van. Megkapták a fogorvosokat és a traumatológusokat foglalkoztató intézmények azt az összeget, amelyet megígért a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy mégsem lesz új Nemzeti alaptanterv. A júliusban indult nagycsaládosok autóvásárlási programjában a résztvevők már több mint 1000 lízingszerződést kötöttek, 3 milliárd forint értékben - közölte a Magyar Lízingszövetség. Korszerűsítve, a lignitfelhasználáson alapuló széntechnológia kivezetésével hosszútávon biztosítható a Mátrai Erőmű működése - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Politikai hibaként értékelte a Fidesz európai néppártbeli tagságának megkérdőjelezését Antonio Tajani, a pártcsalád alelnöke. Aláírták az orosz-ukrán megállapodási jegyzőkönyvet az orosz gáz Ukrajnán keresztüli, Európába irányuló tranzitjáról és az egymással szembeni követelések rendezéséről - közölte a Gazprom orosz gázipari vállalat. Nagy értékű segélyt juttat Marokkónak és Ukrajnának az Európai Bizottság döntése alapján az Európai Unió. Az Európai Unió által támogatott líbiai parti őrség több mint 8000, Európa felé tartó migránst fogott el és szállított vissza Líbiába annak ellenére, hogy az illetők élete ott veszélyben van - közölte az ENSZ emberi jogi hivatala. Szlovéniában az év első tizenegy hónapjában 15 221 bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok, ami 70,9 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest - közölte a szlovén belügyminisztérium. Továbbra is a migrációt tartják a legaggasztóbb problémának az európaiak. Emellett a klímaváltozás elleni fellépést is egyre többen sürgetik - derült ki az Európai Bizottságnak az egész Európai Unióra kiterjedő felméréséből. Csaknem 350 ezer ember él illegálisan Németországban - írta a Die Welt című német lap kormányzati adatokra hivatkozva. Katonákat küld Montenegró a Szerbiával, a Koszovóval, valamint az Albániával közös határára, hogy megállítsa az egyre növekvő migrációs nyomást - jelentette a podgoricai sajtó. Nagy többséggel jóváhagyta pénteken a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezmény januárban a ratifikációs folyamat következő szakaszába lépjen. Franciaország folytatni akarja a Száhel-övezetben zajló Barkhane fedőnevű nemzetközi terrorellenes hadműveletet - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök Abidjanban, ahol az Elefántcsontparton állomásozó francia katonákat látogatta meg. Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete miatt - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség a phenjani külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva. Hszi Csin-ping kínai elnök telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és bírálta Washington beavatkozását a kínai belügyekbe, nevezetesen az Egyesült Államok negatív nyilatkozatait Tajvannal, Hongkonggal, Hszincsianggal és Tibettel kapcsolatban. Fatou Bensouda, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze bejelentette, hogy teljes körű vizsgálatot kíván nyitni a palesztin területeken elkövetett esetleges „háborús bűnök" ügyében, a vizsgálat mind az izraeliek, mind a palesztinok elleni vádakra kiterjed. Haszan Róháni iráni elnök felszólította Japánt, hogy tegyenek erőfeszítéseket az Irán nukleáris programjáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodás megmentése érdekében. Rabok közötti bandaháborúban meghaltak 18-an egy hondurasi börtönben, 16 elítélt megsebesült. Összehangolt rendőrségi akció keretében New York államban letartóztatták a hírhedt MS-13 nevű bűnbanda 96 tagját, a többi között gyilkossági összeesküvés, emberrablás, kábítószer-kereskedelem miatt. Az idei évben novemberrel bezárólag 31 688 ember lett gyilkosság áldozata Mexikóban, csak novemberben háromezren vesztették életüket erőszakos bűncselekményekben. A rendőrök és a katonák 225 jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron pénteken. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte annak a 27 éves garai férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint szerdán leszúrta élettársát, majd magával is végezni akart a Bács-Kiskun megyei Mélykúton. Elrendelte a pilisi gyilkosság gyanúsítottjának letartóztatását a Budakörnyéki Járásbíróság - tudatta a Budapest Környéki Törvényszék. Emberölés bűntette miatt vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki megfojtotta az élettársát júniusban Zalaegerszegen - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. Emberölés bűntette miatt emeltek vádat egy nagykanizsai férfi ellen, aki 12 évvel ezelőtt megölt egy 81 éves embert - közölte a Zala Megyei Főügyészség szóvivője. Felfüggesztik télre az útépítést a Szentendrei út csillaghegyi részén - közölte a BKK. Az év végi ünnepek idején több forgalmas vonalon a megszokottnál sűrűbb járatindítást ígér a közösségi közlekedésben a Budapesti Közlekedési Központ. Berecz Zsombor bronzérmet nyert a vitorlázók Finndingi hajóosztályának melbourne-i világbajnokságán. Bohus Richárd olimpiai A-szintet úszott 100 méter háton a Győrben zajló Scitec Openen. Huszonhárom magyar versenyző indul a 3. téli ifjúsági olimpián, melyet január 9. és 22. között rendeznek Lausanne-ban.