Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Zavar, tanácstalanság és irigység – Szijjártó leleplezte, hogyan reagált Brüsszel a budapesti békecsúcsra

2025. október 20., hétfő 17:00 | Hír TV
Ukrajna szankciók fegyverkezés publicisztika Szijjártó Péter Brüsszel Európai Unió háborús pszichózis békecsúcs

Zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el – számolt be Szijjártó Péter a brüsszeli külügyminiszterek reakciójáról a budapesti békecsúcs hírére. Míg a háborúpárti politikusok azzal próbálják nyugtatni magukat, hogy a "stratégiai döntések az EU asztalánál születnek", a valóság az, hogy a béketárgyalásokra meg sem hívták őket.

  • Zavar, tanácstalanság és irigység – Szijjártó leleplezte, hogyan reagált Brüsszel a budapesti békecsúcsra

Zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el – számolt be Szijjártó Péter a brüsszeli külügyminiszterek reakciójáról a budapesti békecsúcs hírére. Míg a háborúpárti politikusok azzal próbálják nyugtatni magukat, hogy a "stratégiai döntések az EU asztalánál születnek", a valóság az, hogy a béketárgyalásokra meg sem hívták őket.

A brüsszeli képmutatás 

A külföldről finanszírozott sajtó és a brüsszeli bürokraták napok óta egyetlen dolgot próbálnak sulykolni: a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs jelentéktelen. Hallhattuk a "szakértői" véleményeket, miszerint "nem az a lényeg, hogy Budapesten milyen döntés születik, mivel a stratégiai döntések az Európai Unió asztalánál születnek". Szijjártó Péter szerint a kollégái nevetés nélkül tudták elmondani, hogy "az európai stratégia működik". Ez a képmutató, sértődött kommunikáció  tökéletesen leleplezi a valós pánikot.

 A tény, hogy a béketárgyalásra meg sem hívták őket

De mi a valóság, amit a józan ésszel gondolkodó olvasóink is pontosan látnak? A külügyminiszter kíméletlenül szembesített a tényekkel: "A világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak". A magyarázat egyszerű, és ez a brüsszeli elit legnagyobb bűne: "így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják." Brüsszel nemhogy nem érdekelt a budapesti csúcs sikerében, de Szijjártó szerint minden tőle telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák annak létrejöttét is.

A háborús költségvetés: kinek az érdeke az eszkaláció?

De miért fél ennyire Brüsszel a békétől? A válasz a pénzben rejlik. A háborús pszichózisra van szükségük ahhoz, hogy igazolják azokat az "esztelen" terveket, amelyekkel a multinacionális fegyvergyártókat és a háborús lobbit szolgálják ki.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna 60 milliárd eurót (24 ezer milliárd forintot!) követel további fegyverkezésre. Az EU a tagállamok védelmére szánt közös hitelt inkább Ukrajna felfegyverzésére költené. A következő két évre 130 milliárd eurót utalnának át az európai adófizetők pénzéből az ukrán állam működtetésére.

Konklúzió: a magyar út a józan ész

A helyzet világos, Brüsszel elhibázott politikája egyet jelent a háborúval és a gazdasági öngyilkossággal. Ezzel szemben áll a magyar modell, amely a nemzeti érdeket, a józan észt és a békét képviseli. A budapesti békecsúcs a bizonyíték, hogy a magyar út nemcsak helyes, de a világpolitika színpadán is megkerülhetetlen.

FRISSÍTVE: Magyarország minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát átfogó elemzésünkből!

További híreink

Videón a futópályán tekergő hatalmas kígyó, halálra rémítette a helyieket

Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

Hihetetlen fotók a múlt századi hosszú hétvégékről - Retró galéria

Orbán Viktor csihipuhira készül

2500 milliárd forintos befektetési bukás, Dzsudzsákék széteséséről ír a sajtó

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Az euromédia és a Tisza Párt lelepleződött: ezért támadják Trumpot és a békét

A Lidl nagy dobása: 37 részes Parkside készlet potom 4999 forintért!

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

További híreink

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó
4
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
5
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
6
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot + videó
7
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
8
Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül
9
Két tűz közé kerültek a dohányosok
10
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!