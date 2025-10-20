Megosztás itt:

Zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el – számolt be Szijjártó Péter a brüsszeli külügyminiszterek reakciójáról a budapesti békecsúcs hírére. Míg a háborúpárti politikusok azzal próbálják nyugtatni magukat, hogy a "stratégiai döntések az EU asztalánál születnek", a valóság az, hogy a béketárgyalásokra meg sem hívták őket.

A brüsszeli képmutatás

A külföldről finanszírozott sajtó és a brüsszeli bürokraták napok óta egyetlen dolgot próbálnak sulykolni: a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs jelentéktelen. Hallhattuk a "szakértői" véleményeket, miszerint "nem az a lényeg, hogy Budapesten milyen döntés születik, mivel a stratégiai döntések az Európai Unió asztalánál születnek". Szijjártó Péter szerint a kollégái nevetés nélkül tudták elmondani, hogy "az európai stratégia működik". Ez a képmutató, sértődött kommunikáció tökéletesen leleplezi a valós pánikot.

A tény, hogy a béketárgyalásra meg sem hívták őket

De mi a valóság, amit a józan ésszel gondolkodó olvasóink is pontosan látnak? A külügyminiszter kíméletlenül szembesített a tényekkel: "A világ előtt álló nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az Európai Uniónak". A magyarázat egyszerű, és ez a brüsszeli elit legnagyobb bűne: "így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a háborús feszültséget. Az ilyen szereplőt soha nem hívják meg azokra a helyekre, ahol a békét csinálják." Brüsszel nemhogy nem érdekelt a budapesti csúcs sikerében, de Szijjártó szerint minden tőle telhetőt meg fognak tenni, hogy megakadályozzák annak létrejöttét is.

A háborús költségvetés: kinek az érdeke az eszkaláció?

De miért fél ennyire Brüsszel a békétől? A válasz a pénzben rejlik. A háborús pszichózisra van szükségük ahhoz, hogy igazolják azokat az "esztelen" terveket, amelyekkel a multinacionális fegyvergyártókat és a háborús lobbit szolgálják ki.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna 60 milliárd eurót (24 ezer milliárd forintot!) követel további fegyverkezésre. Az EU a tagállamok védelmére szánt közös hitelt inkább Ukrajna felfegyverzésére költené. A következő két évre 130 milliárd eurót utalnának át az európai adófizetők pénzéből az ukrán állam működtetésére.

Konklúzió: a magyar út a józan ész

A helyzet világos, Brüsszel elhibázott politikája egyet jelent a háborúval és a gazdasági öngyilkossággal. Ezzel szemben áll a magyar modell, amely a nemzeti érdeket, a józan észt és a békét képviseli. A budapesti békecsúcs a bizonyíték, hogy a magyar út nemcsak helyes, de a világpolitika színpadán is megkerülhetetlen.

FRISSÍTVE: Magyarország minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxembourgban.

