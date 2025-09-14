Keresés

Külföld

Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 17:47 | MTI
üzenet Orbán Viktor Vox Santiago Abascal patrióták Europa Viva 25

Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban, a spanyol Vox párt, Europa Viva 25 elnevezésű nemzetközi politikai nagygyűlésén vasárnap, amelyre a magyar miniszterelnök is videoüzenetet küldött.

  • Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre – Madridban hallgatták ezrek Orbán Viktor üzenetét + videó

"Vissza kell szereznünk a szuverenitást, hogy hangosan kimondhassuk: senki sem veheti el Európa nemzeteitől azt az alapvető jogot, hogy saját jövőjüket megválasszák. A visszahódítás megkezdődött és nem fogják feltartóztatni" - fogalmazott beszédében az esemény házigazdája, Santiago Abascal, a Vox elnöke.

Mint mondta, sok a feladat és kevés az idő, de "az elveszett területeket" vissza kell hódítani, ide sorolva a demokráciát, a szólásszabadságot, a választások tisztaságának védelmét és a globalista cenzúra száműzését.

"Vissza kell hódítanunk azokat az intézményeket, amelyek most maffiózók, puccsisták vagy csalók kezében vannak, és vissza kell adnunk azokat a népnek a védelmük, a fejlődésük és a szuverenitásuk érdekében"

- jelentette ki.

Santiago Abascal kifejtette: a néppárti és szocialista többség vállvetve dolgozik saját népei érdekei ellen, amelyet igyekszik eltitkolni, korlátozva a szólásszabadságot, és "bekerítve" azokat, akik szóvá teszi "hazugságukat, korrupciójukat és árulásukat".

Azonban sem a gyűlöletük, sem a hatalmuk, sem a hazugságaik nem töri meg a patrióták elszántáságát, "semmi nem állít meg minket"

- hangsúlyozta.

A spanyol politikus megrendültségének adott hangot a héten meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk halála miatt, akire az esemény kezdetén felállva, tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők.

Abascal arra figyelmeztetett, hogy Kirk halála nem elszigetelt eset. "A baloldal erőszakot szít, és azt használja fel politikai riválisai felszámolására" - mondta.

A spanyol fővárosban található Vista Alegre sportcsarnokban, mintegy 8500 szimpatizáns részvételével rendezett politikai találkozón levetítették Orbán Viktor miniszterelnök videoüzenetét is, aki arról beszélt, hogy

"a brüsszeli birodalmi központban már remegnek a lábak, mert mi, patrióták egyre többen vagyunk, egyre szervezettebbek vagyunk és egyre erősebbek vagyunk".

Felhívta a figyelmet arra, hogy az eddig elért sikerek ellenére a munka oroszlánrésze még hátra van.

"Ne legyenek kétségeink a brüsszeli globalisták egyre hangosabban, egyre durvább eszközöket bevetve meg akarják mondani hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeinket, kiket engedjünk be az országainkba. Attól sem riadnak vissza, hogy háborúba küldjék fiainkat és eladósítsák nemzeteinket" - jelentette ki.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

meg kell akadályozni "a brüsszeli ámokfutást", ezért a nemzeti erőknek ma a nemzetközi összefogás a legfontosabb.

"Minden európai hazafira szükségünk van, legyen az spanyol, magyar, francia, német vagy olasz. Gátat szabunk az illegális migrációnak, megvédjük a gyermekeinket, a szuverenitásunkat, az életformánkat, és helyre állítjuk Európa békéjét, biztonságát. Zászlókat magasba, készüljetek a győzelemre!" - fogalmazott.

A Vox által minden évben megrendezett nagygyűlésen élő videokapcsolaton keresztül mondott beszédet Javier Milei argentin elnök, továbbá videoüzenetet küldött többek közt Georgia Meloni, olasz miniszterelnök, Andrej Babis, volt cseh kormányfő és Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt elnöke.

