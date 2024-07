Zaklatják a nőket az illegális migránsok Spanyolországban + videó

Sorra jelentik be a szexuális zaklatásokat olyan spanyol nők, akiket illegális bevándorlók molesztáltak. A héten először egy 20 éves marokkói férfit vettek őrizetbe a katalóniai Lleidában azután hogy két nő feljelentette a helyi strandon. Azt mondták, hogy férfi kihasználta az ott lévő embertömeget és többször is megfogta a feneküket, ráadásul mindezt úgy, hogy egy 14 éves gyerekkel együtt töltötte az időt a vízparton. A két nő nem várt sokáig a feljelentéssel, úgyhogy a férfit már a strandot őrizetbe vették, és végül nemcsak a szexuális zaklatás miatt vonják felelősségre, hanem azért is, mert a vele lévő kiskorúval együtt erőszakosan reagált a rendőri intézkedésre.

