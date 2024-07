XXI. Század Intézet: Brüsszel jogi háborút folytat a békepárti, nemzeti kormányok ellen

2024. július 24-én nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a 2024. évi jogállamisági jelentését. Az idei az ötödik jogállamisági jelentés. A riportban megfogalmazott állítások kiválóan szolgálhatnának egy kirakatper alapjául, ha azonban valaki érdemben foglalkozik a riportban foglalt nyilatkozatokkal, azokat górcső alá véve hamar rájön, hogy mindezek csupán a különböző, hazánkban (is) tevékenykedő Soros-szervezetek által tollbamondott, koholt politikai vádak, és nincs semmi jogalapjuk – áll a XXI. Század Intézet elemzésében. A 2024-es jogállamisági jelentés elkészítésében közreműködött, többek között, az Amnesty International Magyarország, az Átlátszó, az Eötvös Károly Politikai Intézet, a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország is.

