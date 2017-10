Weinstein testvérét is zaklatással vádolják

A szintén producer Bob Weinstein állítólag egy ismert műsorvezetőnőnek tett többször is ajánlatot.

Már Harvey Weinstein testvérét is szexuális zaklatással vádolják. A szintén producer Bob Weinstein állítólag egy ismert műsorvezetőnőnek tett többször is ajánlatot. A férfi ügyvédjén keresztül utasította vissza a vádakat.

Közben az amerikai filmakadémia után a Brit Filmintézet is törölte tagjai közül Harvey Weinsteint, a cége által készített filmek szerződéseit pedig egymás után mondják fel a színészek. Az Oscar-díjas producerről egy hete írta a New York Times, hogy évtizedeken át zaklatta női alkalmazottait és több színésznőt is.