Weinsein volt Moszad-ügynökökkel félemlítette meg vádlóit

Az észak-koreai nukleáris kísérleti telep térségében deformált testű gyermekek születnek - írta a dél-koreai Chosun Ilbo napilap, amely 21 északi menekülttel készített interjút. A Punngye-ri nukleáris telepen már hat kísérleti robbantást hajtottak végre, de ezek előtt a kutatók és a katonák családtagjait időben evakuálták. Az egyszerű emberek azonban nem is tudtak a közelgő robbantásokról. A sugárzás tehet arról is, hogy a telep környékén ültetett fák 80%-ban kipusztultak, egyes növények teljesen eltűntek, a környékbeli kutak pedig kiszáradtak.

Az FBI már két napja nem tudja feltörni a texasi lövöldöző iPhone-ját - jelentette a FoxNews amerikai hírcsatorna. A hatóságok számára egyre nehezebb a titkosítások feltörése. A nyomozó hivatal évek óta vitázik az iPhone-t gyártó Apple-lel

Harvey Weinstein volt Moszad-ügynököket bérelt fel azért, hogy megfélemlítse azokat a nőket, akik a nyilvánosság elé akartak állni a szexuális zaklatás ügyében. A The New Yortker riportja szerint Weinstein már 2016-ban megkereste az izraeli biztonsági szolgálatok, köztük a Moszad volt alkalmazottjai által működtetett Black Cube céget. A cég nyomozói találkoztak Rose McGowan-nel, de nőjogi aktivistának adták ki magukat és négy beszélgetést titokban rögzíttetek is. Fedett akcióban a The New Yorker magazin Weinstein ügyében nyomozó újságírójával is találkozni akartak. A cél az érintettek szexuális életére is kiterjedő pszichológiai profil készítése volt, amely a vallomást tévők megfélemlítésükre és diszkreditálásukra is alkalmas.