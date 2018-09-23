Weber: Orbán nem volt kész a kompromisszumra, ezért szavaztak ellene

2018. SZEPTEMBER 23., VASÁRNAP
KÉT TELEPÜLÉSEN TARTANAK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST: BIHARTORDÁN POLGÁRMESTERT, KELEVÍZEN POLGÁRMESTERT ÉS KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE.
A MEGSZÁLLT TERÜLETEKKEL FOGLALKOZÓ UKRÁN TÁRCA HELYETTES VEZETÕJE SZERINT KI KELL UTASÍTANIA UKRAJNÁNAK A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT.
A FESZÜLTSÉG FORRÁSA AZ A VIDEÓ, AMIN A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL IRODÁJÁBAN KÁRPÁTALJAI MAGYAROK TESZNEK KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT.
DÖMÖTÖR CSABA: BRÜSSZEL ELVENNÉ A TAGÁLLAMOKTÓL AZT A JOGOT, HOGY MEGHATÁROZZA, KI A MENEKÜLT ÉS KI A GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓ.
AZ LMP SZERINT A MAGYAR KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉS TAGADÁSÁVAL A MIGRÁCIÓ EURÓPAI SZINTÛ KEZELÉSÉBÕL MARADT KI.
PÁRBESZÉD: AZ AUTÓIPAR HELYETT A MAGYAR EMBEREK EGÉSZSÉGÉT KELLENE VÉDENIE A KORMÁNYNAK.
A DK ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍTOTT, HOGY A FÕVÁROSI FÕPOLGÁRMESTERT A JÖVÕBEN IS KÖZVETLENÜL VÁLASSZÁK.
A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATI JAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ.
A KÉT HETE MEGGYILKOLT BORÁSZRA EMLÉKEZETT A MI HAZÁNK MOZGALOM BADACSONYTOMAJON SZOMBATON.
KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER: NEM KULTÚRHARC ZAJLIK MAGYARORSZÁGON, HANEM KÜLÖNBÖZÕ VÉLEMÉNYEK CSAPNAK ÖSSZE HÍR TV, P9.
2 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST KAPNAK, AKIK A BARANYA MEGYEI ÓFALUBA KÖLTÖZNEK, ÍGY KÜZD A FALU AZ ELNÉPTELENEDÉS ELLEN PECSISTOP.HU.
A BRIT MUNKÁSPÁRT ÉVES KONGRESSZUSÁN "EGYÉRTELMÛ SZAVAZÁS" LESZ ARRÓL, HOGY A PÁRT TÁMOGASSON-E EGY ESETLEGES ÚJABB NÉPSZAVAZÁST A BREXIT-RÕL.
JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRT-ELNÖK KORÁBBAN JELEZTE, HOGY NEM HÍVE AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁSNAK A BRIT EU-TAGSÁGRÓL.
HASHIM THACI KOSZOVÓI ELNÖK: KOSZOVÓ ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK, HA IZRAEL ELISMERI KOSZOVÓT ÁLLAMNAK.
SÚLYOSAN MEGSEBESÍTETT EGY MEZÕN DOLGOZÓ 53 ÉVES FÉRFIT EGY MEDVE A SZÉKELYFÖLDI CSÍKSZENTKIRÁLY HATÁRÁBAN MASZOL.RO.
AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT: AZ ERDÉLYI MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK SZAVAZZANAK IGENNEL A CSALÁDRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON!
A VATIKÁN ÉS KÍNA TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ "ÁTMENETI MEGÁLLAPODÁST" KÖTÖTT A KÍNAI KATOLIKUS PÜSPÖKÖK KINEVEZÉSÉRÕL.
A II. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN ELHURCOLT ÉS KIVÉGZETT ZSIDÓK EMLÉKE ELÕTT HAJTOTT FEJET FERENC PÁPA A LITVÁNIAI KAUNAS-BAN.
OROSZORSZÁG-SZERTE TÖBB EZREN TÜNTETTEK A KORMÁNY NYUGDÍJKORHATÁR-EMELÉSE ELLEN.
A HATÓSÁGOK ELFOGTÁK AZT A FIATALT, AKI 3 HÓNAPJA A FACEBOOKON FENYEGETTE MEG MERÉNYLETTEL DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖKÖT.
ELFOGTÁK BRAZÍLIÁBAN A HEZBOLLAH FELTÉTELEZETT PÉNZÜGYI SZAKÉRTÕJÉT.
ISMERETLEN FEGYVERESEK TÜZET NYITOTTAK EGY KATONAI PARÁDÉN AZ IRÁNI AHVÁZ VÁROSÁBAN, 24 EMBER MEGHALT.
A LÖVÖLDÖZÉST AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA.
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ARAB SZÖVETSÉGESEIT VÁDOLJA IRÁN A KATONAI PARÁDÉN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL.
ELSÜLLYEDT EGY SZÍRIAI MENEKÜLTEKET SZÁLLÍTÓ HAJÓ LIBANON PARTJAINÁL, HÁROM TUCATNYI EMBERT KIMENTETTEK, DE EGY GYEREK VÍZBE FULLADT.
ENSZ: A HÁBORÚ SÚJTOTTA JEMENBEN MÁR HIÁBAVALÓNAK TÛNIK AZ ÉHÍNSÉG ELLENI KÜZDELEM.
BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK CHILÉBEN A PINOCHET-DIKTATÚRA HÚSZ VOLT TITKOSÜGYNÖKÉT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 3-AS FÕÚTON GALGAHÉVÍZNÉL, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT.
KIGYULLADT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN ATKÁR TÉRSÉGÉBEN, A GYÖNGYÖSI LEHAJTÓNÁL, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ IRÁNYBAN.
ÁROKBA HAJTOTT EGY GÉPKOCSI AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, SIÓFOKNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KÉT GÉPKOCSI A 83-AS FÕÚTON, GYÕRNÉL, A BALESETBEN HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
ÉLETÉT VESZTETTE AZ A MOTORKERÉKPÁROS, AKI ÁROKBA HAJTOTT A BARANYA MEGYEI ALSÓMOCSOLÁDON.
EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
OMSZ: VIHAROS SZÉLLEL ÚJABB HIDEGFRONT ÉRKEZIK A JÖVÕ HÉT ELEJÉN, ESÕ IS VÁRHATÓ.