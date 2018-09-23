2018. szeptember 23.,
vasárnap, Tekla napja

Weber: Orbán nem volt kész a kompromisszumra, ezért szavaztak ellene

Hír TV

2018. szeptember 23., vasárnap 16:15, frissítve: vasárnap 16:21

Orbán Viktor nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló vitán, ezért szavaztak ellene saját uniós pártjának képviselői is – mondta az Európai Néppárt frakcióvezetője egy spanyol konzervatív lapnak adott interjújában.
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Manfred Weber hozzátette: a Néppárton belül nem jár senkinek különleges bánásmód, ha az alapvető értékekről van szó. Weber szerint történelmi pillanat előtt áll az Európai Unió, amit kívülről olyan erők gyengítenek, mint Putyin vagy Trump, belülről pedig a szélsőségek és a populizmus.

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