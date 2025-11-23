Weber kiadta a jelszót: Európai NATO kell és a háború folytatása – Ez a Tisza Párt brüsszeli kottája

Megosztás itt:

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője – és ezáltal a Tisza Párt legfőbb brüsszeli szövetségese és politikai iránytűje – vasárnap a Bild am Sonntag hasábjain vázolta fel vízióját Európa jövőjéről. A nyilatkozat két kulcsfontosságú eleme a háborús politika folytatása és a föderális átalakítás felgyorsítása.

A "Főnök" parancsa: Elutasítani a békét

Weber nyíltan bírálta a nyilvánosságra került amerikai béketervet. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Ukrajnának területeket kelljen feladnia vagy korlátoznia hadserege méretét. Ezzel az EPP vezetője szembemegy a realitásokkal és a Washingtonból érkező békepárti széllel.

A politikai logika itt kíméletlen: mivel a Tisza Párt az EPP tagja, és eddigi tevékenységük (szavazások, nyilatkozatok) a teljes lojalitást tükrözte, Weber szavai a Tisza Párt számára is kötelező érvényű irányt jelölnek. Ez azt jelenti, hogy a brüsszeli "főnök" elvárása szerint a magyar képviselőiknek is a háború folytatását és az amerikai béketerv elutasítását kell támogatniuk.

Európai NATO: A birodalmi álom

A nyilatkozat legveszélyesebb eleme az "Európai Unió európai NATO-vá alakítása". Ez a fogalom a nemzetállami szuverenitás felszámolásának eufemizmusa. Egy "európai NATO" (ami nem azonos a védelmi együttműködéssel) azt jelentené, hogy a hadseregek feletti rendelkezés, a beszerzések és a bevetések joga Brüsszelbe kerülne.

Weber érvelése – "nem hagyatkozhatunk többé az Egyesült Államokra" – valójában a brüsszeli elit félelmét tükrözi. Félnek attól, hogy Trump megköti a békét, ezért ők egy saját, militáns struktúrát akarnak kiépíteni a konfliktus fenntartására. Ebben a tervben a tagállamok már nem döntéshozók, hanem csak befizetők és végrehajtók lennének. A Tisza Pártnak hamarosan színt kell vallania: a magyar szuverenitást vagy Weber birodalmi álmait választják-e.

Forrás: MTI