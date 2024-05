Washingtonban több tízezres tömeg ünnepelt az Emlékezet Napjának látványos felvonulásán

Az Emlékezet Napjának hagyományai és a törekvés, hogy megemlékezzenek az elesett amerikai katonákról a polgárháborúig nyúlik vissza. A feljegyzések szerint New York városában már 1866-ban ünnepelték, és ott tartották az első felvonulást is az emléknapon. A nagyvárosban azóta is rendszeresen megrendezik, de katonák, és veteránok, valamint zenei csoportok, és hagyományőrzők az Egyesült Államok számos további nagyvárosában felvonulnak ilyenkor.

