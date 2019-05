Washingtonban tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Alekszej Lihacsovot, a Roszatom orosz atomenergetikai konszern vezérigazgatóját. Orbán Viktor szerint a két új atomerőművi blokk megépítése jelentősen növeli Magyarország energiabiztonságát, hozzájárul hazánk energiafüggetlenségéhez és a klímavédelmi célok eléréséhez is. EP-választás: Mától lehet felvenni a szavazási levélcsomagokat a külképviseleteken. A keresztény kultúra teszi naggyá Európát - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Hír TV A nyolcas című műsorában. Az Európai Bizottság az előzetes egyeztetések során kifogásolta a babaváró támogatást, és nem hagyta azt jóvá - mondta Hollik István kormányszóvivő. Hidvéghi Balázs arról beszélt, hogy Brüsszelből az alapvető értékeket éri politikai támadás, példaként említette a magyar kormány családtámogatási rendszerét ért kritikákat. A családtámogatási programot ért támadás még egy ok arra, hogy májusban irányváltást kényszerítsünk ki Brüsszelben - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyar Rádióban. Farkas Örs politikai elemző szerint a magyar családokkal szemben alkalmaz kettős mércét Brüsszel, őket támadja a brüsszeli bürokrácia akkor, amikor versenykorlátozást emleget a babaváró támogatás esetében – hangzott el az M1-en. Egészen megdöbbentő, hogy a hírek szerint Brüsszel a babaváró támogatást támadja, de a migránskártyát osztogatja - mondta Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő. Cáfolta az Európai Bizottság magyarországi képviselete, hogy a testület megtámadta volna a kormány babaváró hitelprogramját. Közleményükben azt írják, a témában nem is indítottak vizsgálatot. Az LMP küldetésének tartja az Európai Unió kiszabadítását azoknak a nagyvállalatoknak a rabságából, amelyek rabul ejtették a közösség fő döntéshozó szerveit - mondta Vágó Gábor, az ellenzéki párt EP-választási listavezetője. A Demokratikus Koalíció egyebek mellett az európai minimálnyugdíj bevezetését és a korábban megszerzett nyugellátások megvédését ígéri európai uniós programjában. A magyar egészségügyben is be kell vezetni egy európai egységes minimálbért, ami megmentheti az ágazatot az összeomlástól - mondta Korózs Lajos, a szocialisták országgyűlési képviselője. Azok a fekvőbetegek, akik a május 26-i európai parlamenti választás napján nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz. A közel-keleti keresztények üldöztetése Európa erkölcsi és szellemi válságát is jelzi, hiszen a kontinens nem csupán tehetetlen, de nem is érzi úgy, hogy cselekednie kéne – mondta Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1-en. Függetlenül attól, hogy milyen a viszony Budapest és Kijev között, a magyar kormánynak kötelessége minden kárpátaljai közösségen segíteni - jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos. Az Európai Unió tagállamainak, valamint a keleti partnerség országainak külügyminiszterei mai találkozójukon a 2017 novemberi csúcstalálkozóján tett kötelezettségvállalásokat tekintik át, és 2020-ra kitűzött célok végrehajtásáról tárgyalnak. Sebastian Kurz osztrák kancellár ezernyi európai uniós szabályozás eltörlését kérte egy nyilatkozatában arra hivatkozva, hogy azok feleslegesen beleavatkoznak a polgárok életébe. Matteo Salvini olasz belügyminiszter engedélyezte, hogy partra szálljon az a 63 iraki kurd migráns, akiket az olasz haditengerészet hajója mentett ki a viharból olasz vizeken. A közbiztonság javításáért a késviselés korlátozását kezdeményezi két németországi tartomány kormánya. Egyre kevesebb menedékkérőt és más külföldit toloncolnak ki Németországból, számuk az első negyedévben is csökkent az előző év azonos időszakához képest egy kormányzati kimutatás szerint. Elegendő aláírást gyűjtöttek össze a szakszervezetek Horvátországban annak a népszavazásnak a kiírásához, amellyel azt szeretnék elérni, hogy a kormány állítsa vissza a 67 évre megemelt nyugdíjkorhatárt 65 évre - közölte a helyi sajtó. Beiktatták hivatalába Sztevo Pendarovszkit, Észak-Macedónia új köztársasági elnökét Szkopjéban. Kevesebben akarják Katalónia függetlenségét, mint ahányan ellenzik azt - derült ki a katalán vélemény-tanulmányi központ felméréséből. Az ukrán Ukrtransznafta vállalat újra elindította a tranzitszállítást a Barátság kőolajvezetéken az európai felhasználók felé - közölte a cég. Ismeretlen tettesek „szabotázsakciót” követtek el az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó területi vizeken - jelentette a külügyminisztériumra hivatkozva az ország hírügynöksége. Irán nem enged a politikai és gazdasági nyomásnak - jelentette ki Haszan Róháni elnök az országa és Washington között egyre súlyosbodó feszültségek közepette. Izrael egy héttel a rakétatámadásokat lezáró tűzszünet után újraindította a Gázai övezetbe irányuló áruszállítást és személyforgalmat, valamint kiszélesítette a gázaiaknak halászatra engedélyezett tengeri sávot - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Az Egyesült Államok alapvető hibát követett el, amikor úgy ítélte meg, hogy az amerikai-kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egyoldalúan Kína érdekeit szolgálják, továbbá súlyosan alábecsülte Kína tűrőképességét - írta a Global Times kínai pártlap. Csődvédelmet kért a széntermelése alapján harmadik legnagyobb amerikai bányaipari vállalat, a Cloud Peak Energy. Ismét megtámadtak egy keresztény templomot a nyugat-afrikai Burkina Fasóban. Az incidensben 6 ember életét vesztette. Fakidőlés miatt szünetel a vonatforgalom Nagyrécse és Zalaszentjakab között. A mai naptól május 26-ig lezárják a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik. Női kézilabda BL - Döntő: Győr - Rosztov-Don 25:24 Kopasz Bálint magabiztos előnnyel nyerte meg a kajak egyesek 1000 méteres döntőjét a kajakosok és kenusok idei első versenyén, a Szolnokon rendezett rangsoroló viadalon. Rasovszky Kristóf harmadik lett a FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán a Seychelle-szigeteken. Elődöntős futamában 6. lett, így nem jutott fináléba Szabó Krisztián a ralikrossz-világbajnokság idei szezonjának belgiumi állomásán.