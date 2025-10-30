Washington üzent a hurrikán sújtotta Kubába

Megosztás itt:

A minisztérium humanitárius segítségnyújtási nyilatkozatot adott ki a Kubával szomszédos karibi országok számára is, és készen áll az azonnali közvetlen, valamint helyi partnerek révén történő segítségnyújtásra - tette hozzá.

"A Melissa hurrikán által Kuba keleti részén okozott pusztítás nyomán a Trump-kormányzat kiáll a bátor kubai nép mellett, amely továbbra is küzd az alapvető szükségletei kielégítéséért"

- mondta Rubio.

A Melissa hurrikán, amely csaknem 300 kilométer óránkénti széllökésekkel érte el a szárazföldet, házakat rombolt le, utakat mosott el és fákat tépett ki Kuba keleti részén. A károk teljes mértéke még nem ismert.

Az amerikai diplomáciai tárca szerint eddig még nem kaptak megkeresést Kubától, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti.

Kuba az Egyesült államok gazdasági embargója alatt áll. Marco Rubio ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai törvények kivételeket tartalmaznak, ami a Kubának nyújtott magánadományokat, élelmiszereket, gyógyszereket és egyéb humanitárius segélyeket, valamint a katasztrófaelhárítást illeti.

"Arra bátorítjuk azokat, akik közvetlenül támogatni szeretnék a kubai népet, hogy bármilyen kérdés esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot"

- mondta a kubai gyökerekkel rendelkező amerikai tárcavezető.

Fotó: Sárral borított úton közlekednek helyiek a Melissa hurrikán elvonulása után Guamában 2025. október 29-én. A kubai elnök első beszámolója szerint a hurrikán jelentős károkat okozott az országban. MTI/EPA/EFE/Ernesto Mastrascusa