Washington több milliárdos vámot vetnek ki az Európai Unió termékeire

A Nézőpont-csoport vezérigazgatója szerint Orbán Viktor miniszterelnök világos elképzeléseket közölt hétpontos programjában a bevándorlás megállítására, egyértelművé téve, hogy mit akar kezdeni az európai parlamenti választási felhatalmazásával. A Fidesz-KDNP pártszövetség leadta az EP-választáson való induláshoz szükséges számú ajánlást a Nemzeti Választási Irodában - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Felfüggesztette a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről. Puzsér Róbert a Hír TV-nek azt nyilatkozta, hogy biztosan elindul a főpolgármesterségért. A Demokratikus Koalíció kiáll az európai egyesült államok koncepciója mellett, mert csak így van az országnak érdekérvényesítő képessége - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke országjáró kampányának első állomásán. A Belügyminisztérium felszólította az ellenzéket, hogy kampányszlogenjeikben mellőzzék a rendőrségre való hivatkozást, és támogassák a rendőrség pártpolitikától mentes arculatának megtartását. Azok a kormányzati programok, amelyek 1990 és 2010 között próbáltak segítséget nyújtani a cigányságnak, nem vezettek eredményre, 2010-ben a cigánypolitikában is új időszámítás kezdődött - jelentette ki Gulyás Gergely a nemzetközi romanapon. Az elmúlt szűk évtizedben komoly eredményeket ért el a kormány: rendkívüli mértékben csökkentette a cigányság munkanélküliségét, miután kimondta, hogy az államnak nem segélyt kell biztosítania, hanem esélyt - tette hozzá a miniszter. A kormány által indított Befogadlak elnevezésű nevelőszülői kampány célja, hogy a lehető legtöbb gyermek családban tudjon nevelkedni – hangsúlyozta Simon Attila István államtitkár. A költségvetés 141,9 milliárd forintos hiánnyal zárta idén az első negyedévet, az eredmény időarányosan is kedvező - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásáért felelős államtitkára az M1 műsorában. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaságnak szüksége van a jól képzett pénzügyi szakemberekre. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője elmondta, hogy az import gyors növekedése továbbra is a beruházások és a fogyasztás robosztus dinamikáját tükrözi. Eötvös Loránd fizikus halálának 100. évfordulója alkalmából Áder János köztársasági elnök fővédnökségével ünnepséget rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Emlékérmét bocsát ki Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából az MNB. Szeptembertől a gyógypedagógus-képzésben résztvevők is igénybe vehetik a Klebelsberg-ösztöndíjat - jelentette be Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Esti tagozaton egészségügyi szakmát tanulók is pályázhatnak az Ápoló leszek ösztöndíjprogramra áprilisban - közölte az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Új egészségkultúrát szeretnénk Magyarországon megvalósítani, ami elsősorban a megelőzésére, a betegségek elkerülésére, az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodik - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Tarlós István szerint még idén elindulhat az e-jegyrendszer és a jegyek és bérletek elektronikus úton történő adás-vétele. Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhető az adóhatóság webes felületén, amelyet érdemes átnézni, és szükség esetén módosítani, majd beküldeni - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Már lehet vetni a Dunántúlon a hétvégi esőzésnek köszönhetően, ugyanakkor a csapadékhiány az Alföldön hátráltatja a tavaszi szántóföldi munkákat - közölte a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Világszerte olyan veszélyek fenyegetik az emberiséget, amilyenek az új vagy ismételten fellángoló fertőző betegségek, a klímaváltozás vagy a szuperbaktériumok - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet magyar főigazgató-helyettese. A Magyarország és Horvátország közötti védelmi együttműködés bővítéséről egyeztetett a két ország védelmi minisztere Budapesten. Magyarország konzuli feladatokat is ellátó diplomáciai képviseletet nyitott Luxembourgban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A bevándorlás jelentette kockázatot tovább súlyosbítja az Európai Bizottságnak a migrációs folyamatok serkentését célzó hozzáállása és erőteljes nyomása - jelentette ki Szijjártó Péter az EU-tagországok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozása után. Nem lehet egyoldalúnak tekinteni azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország tett határai megvédésére – mondta Kovács Zoltán államtitkár a Sky Newsnak. A terrorveszély és a migrációs nyomás németországi növekedésére számít Hans-Georg Maassen, a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal volt vezetője. A Brüsszelt most uraló bürokraták helyett az identitással bíró nemzetek és népek Európáját hirdette meg Matteo Salvini, az olasz kormánypártok közé tartozó Liga vezetője. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a kisebbségi jogokkal kapcsolatos állásfoglalásai állhatnak Ukrajnából történt kitiltása hátterében, de erről semmilyen hivatalos indoklást nem kapott. Emberiesség elleni bűncselekményekért vádat emelt a román katonai ügyészség Ion Iliescu volt államfő ellen az 1989-es forradalom ügyében. Petre Roman volt miniszterelnök esetében bizonyítékok híján megszüntették az eljárást. A brit EU-tagság megszűnésére szabott határidő további hosszabbításának kezdeményezésére kötelezte a londoni alsóház Theresa May miniszterelnököt, elkerülendő a megállapodás nélküli Brexitet. Támadásai leállítására szólította fel a líbiai Halifa Haftár tábornokot az Európai Unió. Az EU egy évvel meghosszabbította az Iránnal szemben bevezetett szankcióit: az emberi jogok súlyos megsértése miatt kiszabott vagyonieszköz-befagyasztást és vízumtilalmat, valamint az elnyomás céljára használható berendezések exportjának tilalmát. Washington 11 milliárd dollár értékű vámot kíván kivetni az EU termékeire abban az esetben, ha az unió nem hagy fel az Airbus vállalatnak nyújtott támogatással - közölte Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. Három amerikai katona és egy szerződéses alkalmazott vesztette életét pokolgépes támadásban Afganisztánban - közölte a NATO-vezette nemzetközi koalíció. Az Egyesült Államok 16 szaúdit sújtott beutazási tilalommal a Hasogdzsi-gyilkosságban játszott szerepükért. Donald Trump amerikai elnök elmozdította hivatalából Randolph Alles igazgatót, az Egyesült Államok titkosszolgálatának vezetőjét - jelentette a Fox televízió. Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Prioritásnak nevezte Moszkva és Ankara számára az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek török megvásárlásáról kötött szerződés végrehajtását Vlagyimir Putyin orosz elnök. A török legfőbb választási tanács elutasította Recep Tayyip Erdogan államfő vezette kormánypárt kérését, hogy számolják újra a helyhatósági választáson leadott szavazatokat Isztambul kerületeinek zömében - közölte a tanács egyik tagja. A pakisztáni külügyminisztérium bejelentette, hogy szabadon bocsátottak 100 indiai foglyot, a lépést pedig jóindulatú gesztusnak szánják Újdelhi felé, hozzátéve, hogy további foglyok elengedését is tervezik. A szudáni biztonság erők könnygázt vetettek be a kartúmi védelmi minisztériumnál tüntető több ezres tömeg ellen, és több arab tévé élő tudósítása, valamint szemtanúk helyszíni beszámolói szerint lövések is eldördültek. Japán két évvel meghosszabbította az Észak-Korea ellen egyoldalúan bevezetett szankciókat - jelentette a Kyodo hírügynökség. Balesetben meghalt egy motoros Komáromban - a 28 éves férfi megcsúszott az úton és járművével árokba hajtott. Egy Budapest irányából Győr felé tartó személyvonat gázolt el egy kerékpárost Ácson, a rendőrök megkezdték a helyszínelést. A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak és nőnek a letartóztatását, aki a múlt héten a gyanú szerint betört Sajószentpéteren egy idős férfi lakásába, és több késszúrással végzett vele. Összeütközött egy személyautó és egy kamion az M3-as autópálya Debrecen felé vezető oldalán, Mezőkövesd térségében, az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Szerda reggel változik a közösségi közlekedés a BAH-csomópontnál világháborús bombák hatástalanítása miatt. Märcz Tamás, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a játékosok önmaguknak is bizonyítottak a zágrábi Európa Kupa-győzelemmel. A magyar női jégkorong-válogatott szétlövéssel kikapott a szlovákoktól a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon. Jani Réka második mérkőzését is megnyerte a luganói salakpályás női tenisztorna selejtezőjében, ezzel feljutott a főtáblára. Aranyérmet szerzett a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.