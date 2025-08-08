Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 08. Péntek László napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Vezércikk 14:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Washington megduplázta a venezuelai államfő kézre kerítését segítő információkért járó jutalmat

2025. augusztus 08., péntek 10:59 | MTI

Megduplázta, azaz 50 millió dollárra (17 milliárd forint) emelte az Egyesült Államok igazságügyi és külügyi tárcája a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat. Erről szóló csütörtöki bejelentésében Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter történelminek nevezte az összeget.

  • Washington megduplázta a venezuelai államfő kézre kerítését segítő információkért járó jutalmat

Videóüzenetében Bondi azt vetette a Washington által kábítószerkereskedelemmel vádolt Maduro szemére, hogy a Tren de Aragua és a Sinaloa nevű külföldi, az Egyesült Államok által terroristának minősített kábítószerbandák közreműködésével erőszakhullámot indított el az Egyesült Államokban.

A tárcavezető - aki "történelminek" nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó összegnek - elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

"Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószerkereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra" - szögezte le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy "2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában"

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban - miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is - már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem hajlandó elismerni Maduro elnökségét.

A washingtoni döntést Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett üzenetében "durva propagandaműveletnek" nevezte, amely szerinte sem morálisan, sem jogilag nem megalapozott, és csak az amerikai és a venezuelai szélsőjobboldal érdekeit szolgálja. Egyúttal azt vetette Washington szemére, hogy destabilizálni igyekszik Venezuelát, kiemelve, hogy Caracas több, szerinte az Egyesült Államok által irányított "terroristaösszeesküvést" hiúsított már meg.

Mint mondta, az újabb jutalom "csak arra szolgál, hogy elvonja a figyelmet az Egyesült Államok valódi belső problémáiról".

MTI

További híreink

Szombattól megbénul Budapest – mutatjuk, mire számíthat

Szeptembertől már az Alkotmánybíróságban folytatja munkáját Kozma Ákos

Most jött a lesújtó hír: elhunyt a magyar focilegenda

Saját játékosa kritizálta Bognár György taktikáját a Paks súlyos Kl-veresége után

Megnyílik az Oroszlánkapu: Sorsfordító energiák hatnak erre a 3 csillagjegyre

Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok + videó

Egy csapatban Bayer Zsolt, Görbicz Anita, Tóth Gabi és sokan mások – ők már a ZEBRA-kör tagjai

Vitális Milán: A kezünkben volt a mérkőzés

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

További híreink

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Pokoli ütközet jöhet: a Fradi rémálomellenfelet kaphat a BL-főtábláért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében
3
Forgalomba álltak az első új, modern dízel autóbuszok Budapesten
4
Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét
5
Kikapott az ETO FC Svédországban
6
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
7
Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely nyakig süllyedhet a korrupciós mocsárban
8
Súlyos sérülést szenvedett az óbudai lövöldöző egyik áldozata
9
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó
10
Szeptembertől már az Alkotmánybíróságban folytatja munkáját Kozma Ákos

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen

Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen

 Élesen bírálta Volodimir Zelenszkij legújabb döntését a moszkvai külügyminisztérium szóvivője. Marija Zaharova szerint az ukrán elnök magatartása nemcsak álságos, hanem erkölcstelen is, és tovább nehezíti a hadifogolycsere folytatását.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!