A lap idézte az amerikai külügyminiszérium, Tammy Bruce szavait, aki így nyilatkozott: a változás lényege, hogy mi nem fogunk változtatni, természetesen továbbra is elkötelezettek vagyunk, és segítünk, amiben tudunk. De többé nem fogunk a világ másik végére repülni egy megbeszélés miatt, ez most már a két fél ügye. És most jött el az ideje annak, hogy kézzelfogható javaslatokat dolgozzanak ki, hogyan érhet véget ez a konfliktus. Ez már rajtuk múlik .

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta, hogy az ukrajnai háború nem fog egyhamar véget érni.

Elmondása szerint Donald Trump már tárgyalóasztalhoz ültette Oroszországot és Ukrajnát, de most már rajtuk múlik, hogy „megállapodjanak, és véget vessenek ennek a brutális, brutális konfliktusnak”.

Ez nem halad sehova… nem fog egyhamar véget érni

– tette hozzá. A Kreml jelezte, hogy kész lenne közvetlen tárgyalásokra Ukrajnával, de a héten elutasított egy amerikai békejavaslatot, mivel az nem ismerte el nemzetközileg az orosz csapatok által elfoglalt területeket.