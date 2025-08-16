Keresés

Külföld

Vucsics: ezért lehet szükség előre hozott választásokra Szerbiában

2025. augusztus 16., szombat 09:06 | Magyar Nemzet
Alekszandar Vucsics Szerbia Vucsics

A szerb elnök szerint a gazdasági lassulás és a politikai feszültségek miatt fontolóra kell venni az előre hozott választások kiírását.

  • Vucsics: ezért lehet szükség előre hozott választásokra Szerbiában

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics hozzátette: nem elégedett azzal, ami az országban van, ez minden polgár életére kihat.

A rendőrség által alkalmazott túlzott erőszakról feltett kérdésre Vucsics azt válaszolta, hogy mindenhol rendkívül türelmes és béketűrő rendőrség van. Véleménye szerint Valjevóban a rendőrség állt, nem mozdult, senkit nem bántott. Bejelentette azt is, hogy külön jutalmakat fog kérni a rendőrök számára, akik minden ok nélkül szenvednek el veréseket és súlyos sérüléseket, csak azért, hogy megőrizzék a rendet és a közbiztonságot – írja a Pannon RTV tudósításában.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Kapcsolódó tartalmak

