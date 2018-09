Vucic garanciát kért a szerb EU-tagságra a koszovói megállapodás fejében

2018. SZEPTEMBER 14., PÉNTEK A SZÁZADVÉG KÜLÜGYI IGAZGATÓJA SZERINT AZ EURÓPAI PARLAMENT CSALT A MAGYAR JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL SZÓLÓ SZERDAI SZAVAZÁSON. JOBBIK: HATALMI ARROGANCIÁJA, KOMPROMISSZUM NÉLKÜLI POLITIKÁJA ÉS MÉRHETETLEN PÉNZÉHSÉGE MIATT A FIDESZ FELÁLDOZTA MAGYARORSZÁGOT. KORMÁNYELLENES TÜNTETÉST SZERVEZ A BALOLDALI ELLENZÉK VASÁRNAPRA. SZIJJÁRTÓ: TÁMOGATNI KELL AZOKAT AZ AFRIKAI ORSZÁGOKAT, AMELYEK SEGÍTENEK, HOGY NE JÖJJENEK ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK EURÓPÁBA. SÚLYOS SZABÁLYTALANSÁGOKAT TÁRT FEL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÖT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYNÉL. ELSÕSORBAN AZ ENERGIAÜGYEKRÕL EGYEZTET AZ OROSZ ELNÖKKEL ORBÁN VIKTOR A JÖVÕ KEDDI, MOSZKVAI TALÁLKOZÓN REUTERS. ALAPÍTVÁNYI FORMÁBAN MÛKÖDIK TOVÁBB 2019 JÚLIUSÁTÓL A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM. GULYÁS GERGELY: A KORMÁNY NEMZETI KONZULTÁCIÓT KEZDEMÉNYEZ A CSALÁDTÁMOGATÁSOK TÉMÁJÁBAN. A KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS ELSÕBBSÉGET ÉLVEZ A FEJLESZTÉSEKBEN - JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER EGY BUDAPESTI VASÚTI KONFERENCIÁN. CDU-KÉPVISELÕ: TÖRTÉNETE EGYIK LEGNAGYOBB HIBÁJÁT KÖVETTE EL AZ EP, AMIÉRT MEGSZAVAZTA A SARGENTINI-JELENTÉST. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: LENGYELORSZÁG ÉLNI FOG VÉTÓJOGÁVAL, HA AZ EURÓPAI TANÁCS SZANKCIÓKAT VEZET BE MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER KÖZÖSSÉGI OLDALÁN FEJEZTE KI TÁMOGATÁSÁT ORBÁN VIKTORNAK AZ EP-BEN TARTOTT SZAVAZÁST KÖVETÕEN. SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER: AZ EP NEM FOGJA ELTÛRNI, HA ORBÁN VIKTOR SEMMIBE VESZI A HATALMI FÉKEKET BLOOMBERG. ROMÁN SAJTÓ: A LENGYEL ÉS A MAGYAR UTÁN A ROMÁN JOGÁLLAMISÁG HELYZETE IS NAPIRENDRE KERÜLHET AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KÉR ANYAGI SEGÍTSÉGET A ROMÁN KORMÁNY A SERTÉSPESTIS MIATT. NÉGY PONTBÓL ÁLLÓ, A MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT SEGÍTÕ FEJLESZTÉSI PROGRAMOT HAJT VÉGRE MAGYARORSZÁG UGANDÁBAN. AMERIKAI POLITIKUSOK: A CEU BEZÁRÁSA A KÉT ORSZÁG KAPCSOLATAI MELLETT A MAGYAR FELSÕOKTATÁSRA IS ROSSZ HATÁSSAL LENNE. MEGSZAVAZTA A SZLOVÉN PARLAMENT A VÁLASZTÁSOK UTÁN HÁROM HÓNAPPAL A BALKÖZÉP KISEBBSÉGI KOALÍCIÓS KORMÁNYT. SZERB ELNÖK: AZ UNIÓNAK GARANTÁLNIA KELL, HOGY SZERBIA 2025-IG AZ EU TAGJA LESZ, AMENNYIBEN MEGÁLLAPODIK KOSZOVÓVAL. BEMUTATTA A FRANCIA ELNÖK A SZEGÉNYSÉG ELLENI KORMÁNYTERVET, A PROGRAMRA A KÖVETKEZÕ NÉGY ÉVBEN 8 MILLIÁRD EURÓT KÖLTENEK. 8 HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÉS PÉNZBÍRSÁGRA ÍTÉLTEK EGY CHEMNITZI FÉRFIT, MERT A TÜNTETÉS ALATT NÁCI KARLENDÍTÉSSEL TISZTELGETT. EMBERI JOGI BÍRÓSÁG: EMBERI JOGOKAT SÉRT A BRIT SZOLGÁLTATOK HÍRSZERZÉSI SZABÁLYOZÁSA. TURISTÁSKODÓ ÜZLETEMBERNEK MONDTA MAGÁT A LONDON ÁLTAL MERÉNYLETTEL VÁDOLT KÉT OROSZ FÉRFI. BREXIT-MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL NEM GARANTÁLT A ROAMINGDÍJ-MENTES TELEFONÁLÁS ÉS A BRIT JOGOSÍTVÁNYOK ÉRVÉNYESSÉGE AZ UNIÓBAN. AZ EU MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁG ELLEN BEVEZETETT SZANKCIÓKAT. VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN KERÜLT KÓRHÁZBA AZ OROSZORSZÁGI PUSSY RIOT EGYIK AKTIVISTÁJA, MÉRGEZÉSRE GYANAKODNAK. ÖT EURÓPAI ORSZÁGOT ÉS TÖBB SZÁZ JÁRATOT ÉRINT A RYANAIR DOLGOZÓK SZEPTEMBER 28-RA TERVEZETT ÚJABB SZTRÁJKJA REUTERS. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL, MAJD AZ ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÓZDNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TRAKTORNAK ÜTKÖZÖTT EGY MOTORKERÉKPÁROS KARCAG KÜLVÁROSÁBAN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN, NAGYSÁPNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. EGY AUTÓ LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS A SZÁNTÓFÖLDRE CSAPÓDOTT KISKUNLACHÁZA KÜLTERÜLETÉN, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.