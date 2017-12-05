2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Vörös vonalat készül átlépni Trump

Hír TV

2017. december 5., kedd 13:30

Már a francia és a török elnök is azt kéri Donald Trumptól, hogy ne ismerje el egyoldalúan Jeruzsálemet Izrael fővárosának.

Emmanuel Macron szerint egy ilyen döntést csak akkor szabadna meghozni, ha erről az izraeliek és a palesztinok is megegyeznek. Recep Tayyip Erdogan pedig úgy fogalmazott, Jeruzsálem hivatalos státuszával kapcsolatban egy vörös vonalat készül átlépni Trump. Ha ez megtörténik, Törökország megszakítja a diplomáciai kapcsolatot a zsidó állammal.

Donald Trump és környezete többször is utalt arra, hogy a héten az amerikai elnök Izrael fővárosának ismeri el Jeruzsálemet, amelynek keleti részét a palesztinok is fővárosuknak tekintik. Az amerikai elnökök évtizedeken át kitartottak amellett, hogy az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége Tel-Avivban maradjon, de Trump most átköltöztetné a külképviseletet Jeruzsálembe – ez pedig a zsidó állam fővárosának a diplomáciai elismerését jelentené.

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JeruzsálemDonald TrumpEmmanuel Macron

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