Vonatszerencsétlenség történt Oroszországban

A Mash Telegram-csatorna szerint a szerencsétlenségben legalább két ember életét vesztette, a halálos áldozatok száma azonban még emelkedhet. Az Interfax hírügynökség úgy tudja, a balesetben akár százan is megsérülhettek, de ezt hivatalos forrásból még nem erősítették meg. A TASZSZ orosz hírügynökség meg nem nevezett rendvédelmi forrásokra hivatkozva korábban húsz sérültről számolt be jelentésében.

