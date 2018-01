Vonatra cserélte magángépét Orbán

A magyar parlamentben Orbán Viktort régi harcostársa, Kövér László mentette meg a kínos kérdésektől. A házelnök a rendkívüli ülést a miniszterelnök bécsi munkalátogatásának napjára időzítette. Orbán Viktor az egykori császárvárosban is elérte, hogy ne izzasszák meg. Az eredeti tervektől eltérően végül a sajtó elé állnak az osztrák kancellárral, ám az újságíróknak négy, előre egyeztetett kérdést engedélyeztek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A kormányfő komótosan utazott, már tegnap útra kelt, és ezúttal nem különrepülővel ment, hanem vonattal, amiről be is számolt a Facebookon. Azt már nem osztotta meg a nyilvánossággal, hogy tegnap este, szűk körben tárgyalt Heinrich Pecinával. Ő az az osztrák üzletember, aki 2016-ban bezáratta a Népszabadságot, majd eladta médiabirodalmát Mészáros Lőrincnek. Az Orbán–Pecina-találkozóról a Zoom.hu portál számolt be.

Orbán Viktor és az osztrák kancellár sajtótájékoztatóján Sebastian Kurz arról beszélt, hogy a paksi atomerőmű bővítése szerintük technológiája miatt is kockázatokat rejt magában. A miniszterelnök azt mondta, nem osztrák-magyar vitának tartja az ügyet, mert Ausztria korábban megtámadta a britek atomerőmű beruházását is. Orbán Viktor azt mondta: mindent meg fog tenni, hogy ne legyen a két ország véleménykülönbség, a vitás kérdést európai fórumon szeretné a kormány rendezni.

Paks II. ügyében egyébként egységes Ausztria álláspontja Magyarországgal szemben. Erről a hír tévének az Európai Parlament egyik osztrák képviselője nyilatkozott Brüsszelben. Josef Weidenholzer ugyanakkor az osztrák néppárt által tervezett megszorításokat bírálja, szerinte az európai jog alapján az Ausztriában adót fizető vendégmunkás magyarokat ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint a helyieket, ebben nem szabad különbséget tenni.